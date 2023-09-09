أزمة في آسيا .. الكشف عن سر خسارة النصر صراع "العمار" أمام الأهلي

الظهير الأيسر كان على بُعد خطوة من الفريق الأصفر

SHAHID

فشل النصر في ضم أي ظهير أيسر محلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق أبوابه أول أمس في دوري روشن السعودي، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سر خسارة الفريق العاصمي لصفقة عبد الله العمار أمام الأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العمار كان واحدًا من أبرز الأسماء التي أشعلت سوق الانتقالات المحلي في السعودية هذا الصيف، وقد توصل النصر لاتفاق معه وحاول بعدها إقناع ضمك بعرضه المالي، قبل أن يدخل الأهلي ويخطفه في اللحظات الأخيرة.

الرياضية أوضحت أن التقييم المالي للصفقة من جانب مسؤولي النصر كان سر خسارة اللاعب لصالح الأهلي، حيث رفض النادي دفع أكثر من 10 ملايين ريال سعودي لضمك للحصول على عقد العمار فيما دفع الفريق الجداوي 16 مليونًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الرياضية أوضحت أن السبب ذاته منع النصر من ضم إسلام هوساوي مدافع الوحدة، حيث رأى المسؤولون كذلك أن المبلغ المالي المطلوب مبالغًا به، ويبدو ذلك سببًا مفاجئًا تمامًا حيث اعتدنا تفوق النصر في أي صراع مالي في سوق الانتقالات خلال المواسم الأخيرة.

فشل النصر في ضم ظهير أيسر محلي يجعل من موقف المدرب لويس كاسترو في اختيار أجانب مباريات دوري أبطال آسيا صعبًا للغاية، حيث أصبح مضطرًا للاعتماد على أليكس تيليس في يسار الدفاع لعدم وجود أي بديل محلي، وهو ما قد يخلق أزمة في بقية المراكز خاصة الهجومية.

SHAHID