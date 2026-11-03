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علي رفعت

أزمة إعلامية بسبب حذف اسمه وتعليمات صارمة لرامي عباس.. لفتة محمد صلاح تعزز مكانته!

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غضب جماهيري وإعلامي في طرابزون ضد قناة تركية أسقطت لقب النجم المصري من قائمة الهدافين، بالتزامن مع رفضه عرضًا ضخمًا من الشباب السعودي.

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خطف النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي طرابزون سبور التركي، اهتمام الشارع الرياضي في تركيا خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي جمعت بين الجدل الإعلامي والتحركات الانتقالية وأجواء التلاحم داخل غرفة ملابس الفريق. 

وجاء ذلك إثر موجة استياء واسعة أشعلتها وسائل الإعلام في مدينة طرابزون صباح اليوم الثلاثاء اعتراضًا على طريقة التعامل مع اسم قائد منتخب مصر في البرامج الرياضية، في وقت تكشفت فيه تفاصيل موقفه الحاسم من العروض الخليجية المغرية.

حذف لقب صلاح يفجر غضب طرابزون ضد قناة سي إن بي سي التركية

فجرت صحيفة تاكا جازيت التركية صباح اليوم الثلاثاء قضية إعلامية أثارت حفيظة جماهير طرابزون سبور، بعدما رصدت ما اعتبرته خطأ غير مقبول في برنامج رياضي تبثه قناة سي إن بي سي التركية على منصة يوتيوب بتقديم المذيعة جانسو توبساكال والمحلل شانسال بويوكا.

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وتناول البرنامج جدول هدافي الدوري التركي الممتاز الذي يضم أحد عشر مهاجمًا، يتقدمهم فيكتور أوسيمين وجيفت أوربان بتسعة أهداف، يليهما محمد صلاح وإلدور شومورودوف بثمانية أهداف لكل منهما.

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غير أن القائمين على القناة دوّنوا الاسم الثنائي الكامل لعشرة لاعبين وتجاهلوا كتابة لقب صلاح، مكتفين بوضع الاسم الأول فقط أمام صورته.

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ألانيا سبور

الدوري التركي الممتاز

08 نوفمبر 2026

طرابزون سبور

طرابزون سبور

 شنت الصحيفة هجومًا لاذعًا على القناة معتبرة التصرف يعكس انزعاجًا واضحًا من النجاح الاستثنائي لصفقة صلاح في طرابزون ومطالبة إدارة المؤسسة بفتح تحقيق رسمي وتوضيح ملابسات الواقعة.

رفض 25 مليون يورو من الشباب السعودي 

وفي ملف الانتقالات، كشفت صحيفة أكشام التركية عن تقديم نادي الشباب السعودي عرضًا رسميًا لضم النجم المصري براتب سنوي مضمون يصل إلى 25 مليون يورو، غير أن صلاح رفض العرض وأعطى توجيهات مشددة لوكيل أعماله رامي عباس بعدم مناقشة أي عروض انتقال خارجية خلال الموسم الجاري.

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ويركز قائد الفراعنة على مواصلة التنافس على درع الدوري التركي بعدما ساهم في 15 هدفًا خلال 13 مباراة رسمية وضعته على رأس نجوم المسابقة.

كواليس لفتة صلاح مع القائد سافيتش 

أفادت صحيفة تاكا جازيت التركية وتقرير مصور عبر قناة أيه سبور التركية بأن قائد الفريق المونتينيجري ستيفان سافيتش دعا صلاح لقيادة الهتاف الثلاثي التقليدي مع المشجعين عقب الفوز الأخير على غازي عنتاب، إلا أن النجم المصري آثر التراجع مفسحًا المجال لسافيتش باعتباره القائد وصاحب هدف الافتتاح.

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بدء تشييد شارع محمد صلاح الرياضي

تتواصل المبادرات التكريمية داخل تركيا للنجم المصري، حيث أعلنت صحيفة كارادينيز التركية عبر تصريحات رئيس بلدية يومرا مصطفى بييك عن انطلاق الأعمال التنفيذية لتحويل شارع محمد صلاح في حي كاش أوستو إلى ممر رياضي متكامل يضم بوابات وجداريات تخلد مسيرته.

أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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