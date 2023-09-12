"أزمة المنشطات؟ بول بوجبا لم يقصد أن ينتهك القانون!"

الدولي الفرنسي أمام أزمة جديدة..

بعد أن تم تأكيد تعاطي بول بوجبا للمنشطات وإيقافه بشكل رسمي، خرجت وكيلة اللاعب، رافائيلا بيمينتا، لتدافع عنه بضراوة أمام سيل الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت بيمينتا وفقًا لشبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية إن موكلها "لم يقصد أبدًا أن ينتهك أي قانون" وفقًا لتعبير المحامية البرازيلية.

وأضافت: "ننتظر الآن نتائج التحاليل المقبلة وأرقامها، ولا يمكننا أن ندلي بأي رأي قبل أن تخرج النتائج للنور".

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وأردفت: "ولكن ما أستطيع أن أؤكده أن بول بوجبا لم يقصد أبدًا انتهاك أي قانون".. في إشارة إلى استبعاد الدولي الفرنسي بعد الفحوصات الخاصة بمباراة فريقه ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي بعد ثبوت إيجابية عيناته.

ويمر بول بوجبا بأزمات عديدة منذ مدة في مشواره الاحترافي، آخر فتراته مع يوفنتوس جاءت أرقامه كارثية للغاية سواء من حيث مدة الإصابات أو من حيث عدم القناعة الفنية بما يستطيع أن يقدمه، وأخيرًا بأزمة المنشطات التي ينتظر أن توقفه مدة لا يستهان بها عن أي نشاط رياضي.