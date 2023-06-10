أزمات برشلونة لا تنتهي .. أعضاء النادي يرفعون قضية على الإدارة والسر في كامب نو!

النادي الكتالوني يأبى النزول من على الصفيح الساخن.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مجموعة من أعضاء نادي برشلونة قد قرروا رفع قضية على الإدارة الحالية برئاسة جوان لابورتا.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي مارسيل يورنتي والذي أكد أن القضية تأتي بسبب وجود مخالفات تخص مشروع "إسباي برسا" الخاص بتجديد ملعب كامب نو.

وأوضح يورنتي أن تلك المجموعة قد قامت بإخطار الإدارة بالفعل بالعملية القضائية التي بدأوا فيها، من خلال فاكس رسمي وصل للنادي مساء الجمعة.

وترى مجموعة الأعضاء تلك أن المشروع ككل ينتهك الاتفاقات بينهم وبين الإدارة وأنه يسير ضد النموذج الحالي لملكية النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن الاتفاق على تمويل مشروع "إسباي برسا" وحصوله على مبلغ يقدر بحوالي مليار و500 مليون يورو.