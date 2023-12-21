"أريدكم أن تركضوا مثل الخنازير!".. هكذا صرخ تشافي في ليفاندوفسكي ولاعبي برشلونة

الفريق الكتالوني يمر بفترة تذبذب..

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية طرفًا من رد فعل مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز على لاعبي فريقه بين شوطي مباراة برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن تقدم رافينيا للبلوجرانا ثم تعادل ألميريا عن طريق ليو باتيستاو، لينفجر تشافي بين الشوطين!.

وقال تشافي للاعبي برشلونة: "لا يمكن أن يحدث ذلك.. لا يمكن أن يحدث ذلك!".. ثم التفت إلى كل لاعبيه قائلًا: "أريدكم أن تركضوا مثل الخنازير!".

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خصص تشافي بعض ذلك كلماته العالية للمهاجم روبرت ليفاندفسكي الذي أهدر كرة شديدة السهولة في الشوط الأول وقال له: "لنر ما إذا كنت تستطيع الركض على هذه الشاكلة!".

يبدو أن صراخ تشافي آتى أكله، حيث دخل البلوجرانا الشوط الثاني مهاجمًا وسجل عن طريق سيرجي روبيرتو هدفين، رغم أن ألميريا كاد يدرك التعادل بعد تسجيل هدف عن طريق إدجار جونزاليس.