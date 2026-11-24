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تشير التوقعات إلى أن ترنت ألكساندر أرنولد قد يرحل عن ريال مدريد، وربما إلى الدوري الإيطالي، بعدما بلغت تجربته في إسبانيا أسوأ مراحلها. فقد تعرّض الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا لصافرات استهجان من جماهير فريقه عند استبداله في الفوز على سيلتا فيجو 2-1 يوم السبت، ويرى خبير كرة القدم الأوروبية أندي براسيل أن «الأمور لن تنجح» بالنسبة إليه في سانتياجو برنابيو.

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صافرات استهجان أمام سيلتا فيجو

منح جوزيه مورينيو أرنولد فرصة نادرة للمشاركة أساسيًا يوم السبت، لكنه عاش أمسية بائسة في مباراة فاز فيها ريال مدريد بصعوبة على سيلتا 2-1. وتعرّض اللاعب لصيحات الاستهجان طوال اللقاء، ثم لصافرات استهجان صاخبة عند استبداله في الدقيقة 57، بينما كان فريقه متأخرًا 1-0 على أرضه.

بعد ذلك، عاد ريال مدريد من تأخره وحقق الفوز من دونه، وجاءت الصحافة الإسبانية لاذعة في انتقاده، إذ منحته صحيفة سبورت تقييم 3 من 10. وفي تصريحات حصرية لموقع talkSPORT، قال براسيل: «يتزايد الشعور بأن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة إلى ترنت ألكساندر أرنولد».

«ليس من نوعية مورينيو المفضلة»

وأشار براسيل إلى الإصابات، وطريقة انتقال أرنولد، ومعاناة ريال مدريد في موسمه الأول. وقال: «أعتقد أن هناك خيوطًا كثيرة لهذه القصة، لكن الشعور السائد هو أن الأمور لن تنجح». وكان دينزل دومفريس أول صفقة لمورينيو في الصيف، فيما بات فيديريكو فالفيردي الخيار المفضل حاليًا في مركز الظهير الأيمن.

وأضاف براسيل: «نعلم أيضًا منذ بداية الموسم أنه ليس من نوعية الأظهرة التي يفضلها مورينيو. فهو يفضل ظهيرًا هجوميًا ينطلق على الأطراف، وهذا ما يمثله دينزل دومفريس. وأعتقد أن كون دومفريس أول صفقاته أمر له دلالته».

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الدوري الإيطالي وجهة مرشحة

ويرى براسيل أن ريال مدريد قد يستغني عن أرنولد الصيف المقبل، لكنه يستبعد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال: «من الصعب جدًا في الوقت الحالي أن نرى مكانًا متاحًا له بين أندية القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

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وبدلًا من ذلك، اقترح إيطاليا، حيث يلعب حاليًا زميله السابق في ليفربول كورتيس جونز وظهير منتخب إنجلترا جيد سبينس في صفوف إنتر. وقال: «هناك العديد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى إيطاليا لإحياء مسيرتهم»، مضيفًا أن الأمر قد يتطلب خفض راتبه أو انتقاله على سبيل الإعارة.

موقف مورينيو تحت المجهر

وبدا أن مورينيو استبعد رحيل ألكساندر أرنولد في وقت سابق من هذا الشهر، لكن صافرات الاستهجان أمام سيلتا زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله.

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وسيسعى الدولي الإنجليزي الآن إلى استعادة ثقة جماهير ريال مدريد، مع احتمال رحيله في الصيف إذا لم يتحسن وضعه.