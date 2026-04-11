تكبد أرسنال بعد ظهر السبت هزيمة قاسية في سباق اللقب الإنجليزي. فقد خسر فريق المدرب ميكيل أرتيتا بشكل مفاجئ على أرضه أمام فريق بورنموث، صاحب المركز الثالث عشر، بنتيجة 1-2. وبلغ الفارق الآن بين أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، تسع نقاط، لكن الأخير لا يزال أمامه مباراتان مؤجلتان. أولهما يوم الأحد، خارج أرضه أمام تشيلسي.

غاب لاعب هولندي عن كلا الفريقين: يوريان تيمبر عن أرسنال، وجوستين كلويفرت عن بورنموث. كلاهما مصاب. كما خاض أرسنال المباراة بدون بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد المصابين أيضًا. في المقابل، شارك مايلز لويس-سكيلي في التشكيلة الأساسية لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ نهاية ديسمبر.

في الشوط الأول المتواضع، أسفرت أول فرصة حقيقية بعد أكثر من ربع ساعة عن الهدف الأول. فقد غير ويليام ساليبا اتجاه عرضية من أدريان تروفرت الذي كان في وضع انفراد، مما سمح لإيلي جونيور كروبي بتسجيل الهدف بسهولة عند القائم الثاني: 0-1.

واجه أرسنال صعوبة. حصل على فرصة عن طريق كاي هافرتز، الذي سدد الكرة برأسه من ركلة ركنية من ديكلان رايس لكنها مرت فوق العارضة بقليل. لكن بخلاف ذلك، لم يتمكن الفريق المضيف من تشكيل أي خطر لفترة طويلة.

بعد أكثر من نصف ساعة، جاءت الفرصة المثالية لتسجيل هدف التعادل. بعد ركلة ركنية لأرسنال، ارتكب رايان كريستي مخالفة باليد، مما أدى إلى احتساب ركلة جزاء. سجل فيكتور جيوكيريس الركلة بنجاح: 1-1.

لكن حتى هدف التعادل هذا لم ينجح في إعطاء أرسنال دفعة معنوية، في حين أصبح بورنموث خطيراً عبر إيفانيلسون وأليكس سكوت. بعد الاستراحة مباشرة، قرر أرتيتا التدخل بقوة بإدخال ثلاثة لاعبين جدد: إبيريتشي إيزي، لياندرو تروسارد وماكس داومان.

في المرحلة التالية، بدأ أرسنال أخيرًا في تشكيل تهديدات. مرت محاولة ديكلان رايس فوق العارضة بقليل بعد أن ارتطمت بدجورجي بيتروفيتش، كما ألغيت هدف لجيوكيريس بسبب التسلل. استشعر بورنموث أن الفرصة سانحة، وبفضل سكوت - الذي حصل على الكرة أمام قدميه بقدر من الحظ - أصبح النتيجة 1-2 قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

كان على أرسنال أن يبذل قصارى جهده في السعي لتحقيق التعادل وربما أكثر من ذلك. لكن ذلك لم ينجح، جزئياً بسبب الفرص الضائعة من جيوكيريس واللاعب البديل غابرييل جيسوس. ومما زاد الطين بلة، حصل السويدي أيضاً على بطاقة صفراء، مما سيؤدي إلى إيقافه عن المباراة الحاسمة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل.