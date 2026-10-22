آرسنال ضد إيفرتون: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

يستضيف آرسنال إيفرتون يوم السبت 24 أكتوبر 2026، الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش (10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 15:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 16:00 بتوقيت جنوب أفريقيا)، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

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آرسنال يستمد الزخم من مواجهة أوروبية مثيرة أمام إيفرتون المتعثر

يعود آرسنال إلى شمال لندن بزخم كبير بعدما انتفض لينتزع تعادلًا مثيرًا بنتيجة 2-2 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. وبعد فوزين متتاليين محليًا على ليدز يونايتد (2-1) ونوتنجهام فورست (1-0)، لم يخسر فريق ميكيل أرتيتا في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات. ويستقبل آرسنال فريق إيفرتون الذي يمر بفترة صعبة، ويبحث عن حلول عقب خسارته على أرضه أمام تشيلسي 2-0 وتعادله مع هال سيتي 2-2.

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المواجهة الأبرز: إيبريتشي إيزي ضد جاراد برانثويت

صانع ألعاب متألق: أشعل إيبريتشي إيزي انتفاضة آرسنال في ميونخ منتصف الأسبوع، إذ سجل هدفًا رائعًا بعد مشاركته بدلًا من بوكايو ساكا في وقت مبكر من المباراة. وستختبر تنقلاته السلسة بين الجناح الأيسر والمساحات في العمق انضباط إيفرتون الدفاعي.

ركيزة دفاعية: يشكل جاراد برانثويت دعامة دفاع إيفرتون إلى جانب جيمس تاركوفسكي. وعليه التفوق في الالتحامات بوسط الدفاع وإبعاد الكرات، والحد من المساحات المتاحة لكاي هافيرتز وديكلان رايس عند تقدمهما المتأخر إلى منطقة الجزاء.

التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

آرسنال (4-2-3-1): رايا؛ تيمبر، كونسا، جابرييل، كالافيوري؛ رايس، جيمارايش؛ مادويكي، أوديجارد، إيزي؛ هافيرتز.

إيفرتون (4-2-3-1): بيكفورد؛ ميتلاند-نايلز، تاركوفسكي، برانثويت، ميكولينكو؛ جارنر، أرمسترونج؛ رول، ديوسبري-هال، جريليش؛ باري.

نظرة على المباراة: يملك آرسنال، على الورق، أفضلية كبيرة للفوز على أرضه. ومع التعامل بحذر مع حالة بوكايو ساكا بعد خروجه المبكر في ميونخ، من المتوقع أن يعتمد أرتيتا بقوة على الانسجام الإبداعي بين مارتن أوديجارد وإيبريتشي إيزي في وسط الملعب لاختراق دفاع إيفرتون المتراجع.

أخبار الفريقين والقائمتان

سيفتقد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا خدمات ويليام ساليبا في هذه المباراة، إذ يرد اسم قلب الدفاع حاليًا ضمن قائمة المصابين. ولن يتوفر كريستوس تزوليس وبييرو هينكابي أيضًا، فيما لم يُؤكد أي تشكيل أساسي محتمل قبل المباراة. ومن المتوقع صدور مزيد من المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها.

لا توجد إصابات أو إيقافات معلنة في صفوف فريق ديفيد مويس، المدير الفني لإيفرتون، في هذه المرحلة، لكن التشكيلة المؤكدة لم تُعلن بعد. وستُضاف المستجدات عند توفرها.

النتائج الأخيرة

فاز آرسنال في ثلاث من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات وخسر اثنتين. وكانت نتيجته الأخيرة الفوز 0-1 خارج أرضه على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه الفترة على ليدز يونايتد 2-1 في الدوري وليل 3-0 في دوري أبطال أوروبا. وجاءت إحدى خسارتيه أمام برايتون بنتيجة 3-0، فيما تلقى الخسارة الأخرى أمام إبسويتش تاون، لكنه حقق أيضًا فوزًا بنتيجة 4-2 على الفريق نفسه في كأس كاراباو. وسجل آرسنال تسعة أهداف واستقبل ستة في هذه المباريات الخمس.

حقق إيفرتون فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 0-2 أمام تشيلسي، بعدما تعادل 2-2 مع هال سيتي في الأسبوع السابق. ويُعد فوزه 1-0 على إبسويتش تاون أبرز نتائجه خلال هذه الفترة، كما تعادل 0-0 مع توتنهام هوتسبير. وسجل فريق مويس أربعة أهداف واستقبل أربعة في هذه المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز آرسنال بثلاث وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة أمام إيفرتون. وجاء التعادل الوحيد في تلك الفترة على ملعب جوديسون بارك في أبريل 2025 بنتيجة 1-1، بينما حقق آرسنال أيضًا فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في مايو 2024.