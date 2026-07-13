أرخص تذاكر كأس العالم 2026: متوسط أسعار إعادة البيع، نهائي كأس العالم، مباراة إنجلترا والأرجنتين، والمزيد

انطلقت المنافسات رسميًا في أمريكا الشمالية، حيث تقدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 أحداثًا درامية حاسمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وليس من المستغرب أن يصل الطلب على تذاكر المباريات إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما بالنسبة للمباريات المهمة ومباريات الدول المضيفة.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي لا يزال بإمكانك العثور فيها على أرخص التذاكر المتبقية في السوق.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم حاليًا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

عند الرغبة في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتباين كبير في الأسعار.

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، على الرغم من أن أسعار التذاكر بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات مرحلة المجموعات المبكرة، إلا أنها قد ترتفع لتصل إلى 6,730 دولارًا للمباراة النهائية. من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر متوسط أسعار إعادة البيع مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا 150 دولارًا - 850 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا 400 دولار - 3,200 دولار دور الـ32 105 دولارات - 750 دولارًا 250 دولار - 1,100 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار 380 دولار - 1,600 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار 650 دولار - 2,900 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار 1,100 دولار - 5,200 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار 4,200 دولار - 14,500 دولار وأكثر

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا يتم إجراء سحب في هذه المرحلة. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع/مبادلة تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/المبادلة التابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع، غالبًا مع اقتراب مواعيد المباريات. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 في الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وإيست رذرفورد (نيوجيرسي)، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات: