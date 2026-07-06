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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
Book World Cup 2026 Tickets

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أرخص تذاكر كأس العالم 2026: متوسط أسعار إعادة البيع، نهائي كأس العالم، مباراة إنجلترا ضد النرويج، والمزيد

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التذاكر
كأس العالم

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انطلقت المنافسات رسميًا في أمريكا الشمالية، حيث تقدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 أحداثًا درامية حاسمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.  

وليس من المستغرب أن يصل الطلب على تذاكر المباريات إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما بالنسبة للمباريات المهمة ومباريات الدول المضيفة. 

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي لا يزال بإمكانك العثور فيها على أرخص التذاكر المتبقية في السوق.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم حاليًا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: البرتغال ضد إسبانياملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية550 دولارًا - 2,100 دولارًاشراء التذاكر
6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية850 دولارًا - 3,400 دولارًاشراء التذاكر
7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: الأرجنتين ضد مصرملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية750 دولار - 2,900 دولارشراء التذاكر
7 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: سويسرا ضد كولومبياملعب فانكوفر، كندا450 دولار - 1,850 دولارشراء التذاكر
9 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 1: فرنسا ضد المغربملعب جيليت (بوسطن)، الولايات المتحدة الأمريكية950 دولارًا - 4,500 دولارًاشراء التذاكر
10 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئربع النهائي 2: البرتغال/إسبانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكاملعب سوفي (لوس أنجلوس)، الولايات المتحدة الأمريكية4,760 دولار - 11,500 دولارشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةربع النهائي 3: النرويج ضد إنجلتراملعب هارد روك (ميامي)، الولايات المتحدة الأمريكية1,955 دولار - 8,500 دولار وأكثرشراء التذاكر
11 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أمريكاربع النهائي 4: الأرجنتين/أستراليا ضد سويسرا/كولومبياملعب أروهيد (كانساس سيتي)، الولايات المتحدة الأمريكية3,900 دولار - 10,000 دولارشراء التذاكر
14 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط أمريكانصف النهائي 1: فرنسا/المغرب ضد البرتغال/إسبانيا/الولايات المتحدة الأمريكية/بلجيكاملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية2,500 دولار - 9,000 دولارشراء التذاكر
15 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنصف النهائي 2: النرويج/إنجلترا ضد الفائز في ربع النهائي 4: الأرجنتين/أستراليا/سويسرا/كولومبياملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية2,800 دولار - 11,000 دولارشراء التذاكر
18 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةمباراة تحديد المركز الثالث: الخاسر في نصف النهائي 1 ضد الخاسر في نصف النهائي 2ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية600 دولار - 2,200 دولارشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنهائي كأس العالم: الفائز في نصف النهائي 1 ضد الفائز في نصف النهائي 2ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية5,500 دولار - 25,000 دولار وأكثرشراء التذاكر

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ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

عند التفكير في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتباين كبير في الأسعار. 

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، على الرغم من أن أسعار التذاكر بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات مرحلة المجموعات المبكرة، إلا أنها قد ترتفع لتصل إلى 6,730 دولارًا للمباراة النهائية. من المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. 

المرحلةنطاق أسعار التذاكرمتوسط أسعار إعادة البيع
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا150 دولارًا - 850 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا400 دولار - 3,200 دولار
دور الـ32105 دولارات - 750 دولارًا250 دولار - 1,100 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 380 دولار - 1,600 دولار
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار650 دولار - 2,900 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار1,100 دولار - 5,200 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار4,200 دولار - 14,500 دولار وأكثر

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لـ Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع/مبادلة تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/المبادلة التابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع، غالبًا مع اقتراب مواعيد المباريات. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 في الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

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متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. 

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وإيست رذرفورد (نيوجيرسي)، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi، إنجلوود69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر.

يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.

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