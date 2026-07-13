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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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أرخص تذاكر كأس العالم 2026: متوسط أسعار إعادة البيع، نهائي كأس العالم، إنجلترا ضد الأرجنتين والمزيد

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التذاكر
كأس العالم
إنجلترا
الأرجنتين
فرنسا
إسبانيا

اطّلع على أحدث أخبار كأس العالم، بما في ذلك معرفة تذاكر أي المباريات هي الأقل تكلفةً

انطلقت المنافسات رسميًا في أميركا الشمالية، مع تقديم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 إثارة كبيرة عالية المخاطر في أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.  

ولم يكن مفاجئًا أن يصل الطلب على تذاكر المباريات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا للمواجهات الكبرى ومباريات الدول المستضيفة. 

يأخذكم GOAL في جولة على أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي لا يزال بإمكانكم العثور فيها على أرخص التذاكر المتبقية في السوق.

العثور على تذاكر دخول بأسعار مناسبة يتيح للمشجعين المخلصين مشاهدة تاريخ كرة القدم الدولية مباشرة من دون إرهاق ميزانياتهم. وبالنسبة للمشجعين الذين يديرون استراتيجيتهم الخاصة بالبطولة عن بُعد، فإن الاستفادة من العروض الترحيبية توفر مرونة إضافية في المراهنات. تعرّف على كيفية الحصول على أفضل مزايا الحساب عبر تطبيق رمز 1xbet الترويجي الرسمي عند التسجيل.

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم الآن؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار FIFA المبكرة، وأقل الأسعار المتاحة علنًا، إليكم أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتاحة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب في سوق إعادة البيع. ويعكس الترتيب أعلى الأسعار المشار إليها علنًا وقت كتابة هذا التقرير، وقد يتغير مع اقتراب البطولة.

التاريخ ووقت الانطلاقتفاصيل المباراةالموقعمتوسط سعر إعادة البيعالتذاكر
14 يوليو، الانطلاق 7 مساءً بتوقيت CDTنصف النهائي 1: فرنسا ضد إسبانياملعب دالاس، الولايات المتحدة2,500 - 9,000 دولارشراء التذاكر
15 يوليو، الانطلاق 8 مساءً بتوقيت EDTنصف النهائي 2: إنجلترا ضد الأرجنتينملعب أتلانتا، الولايات المتحدة2,800 - 11,000 دولارشراء التذاكر
18 يوليو، الانطلاق 3 مساءً بتوقيت EDTمباراة تحديد المركز الثالث: فرنسا/إسبانيا ضد إنجلترا/الأرجنتينملعب ميامي، الولايات المتحدة600 - 2,200 دولارشراء التذاكر
19 يوليو، الانطلاق 3 مساءً بتوقيت EDTنهائي كأس العالم: فرنسا/إسبانيا ضد إنجلترا/الأرجنتينملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة5,500 - 25,000+ دولارشراء التذاكر

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ما هي أسعار كأس العالم 2026؟

عند التفكير في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتفاوت كبير في الأسعار. 

وكان FIFA قد أعلن سابقًا أنه مع تطبيق التسعير الديناميكي، فبينما بدأت أسعار التذاكر من 60 دولارًا فقط لبعض مباريات مرحلة المجموعات المبكرة، فقد ترتفع إلى 6,730 دولارًا لنهائي البطولة. ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. 

المرحلةنطاق أسعار التذاكرمتوسط أسعار إعادة البيع
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المستضيفة)60 - 620 دولارًا150 - 850 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 - 2,735 دولارًا400 - 3,200 دولار
دور الـ32105 - 750 دولارًا250 - 1,100 دولار
دور الـ16170 - 980 دولارًا 380 - 1,600 دولار
ربع النهائي 275 - 1,775 دولارًا650 - 2,900 دولار
نصف النهائي 420 - 3,295 دولارًا1,100 - 5,200 دولار
النهائي2,030 - 7,875 دولارًا4,200 - 14,500+ دولار

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا جميع القرعات الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليكم ما تحتاجون إلى معرفته باختصار:

  • مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.
  • كما أن المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر FIFA مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.
  • وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكروا التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشترونها.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع لكأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر FIFA World Cup 26 الخاصة بك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/الاستبدال هي القناة الرسمية للقيام بذلك. وقد فُتحت المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر FIFA.com/tickets.

وتتوفر منصة FIFA لإعادة البيع للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما تُخصص منصة FIFA للاستبدال (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك.

ومن النقاط الأساسية لمشتري تذاكر إعادة البيع أن التوافر قد يكون محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل متقطع، وغالبًا ما يكون ذلك قبل أيام المباريات. وينبغي على الجماهير التي تأمل في تأمين تذاكر إعادة البيع أن تراجع المنصة باستمرار، وأن تتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وأن تكون بيانات الدفع جاهزة مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضًا عبر الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

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متى تُقام كأس العالم 2026؟

تُقام كأس العالم 2026 من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

وسيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، وستُقام باستضافة مشتركة من ثلاث دول. 

وجاءت المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 على النحو الآتي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وإيست راذرفورد (نيوجيرسي) وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026 (اثنتان في كندا، وثلاث في المكسيك، و11 في الولايات المتحدة). تعرّفوا أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كملاعب للمباريات:

الدولةالملعب (المدينة)السعة
كنداBC Place (فانكوفر) 48,821 
 BMO Field (تورونتو) 72,766 
المكسيكEstadio Banorte (مكسيكو سيتي) 48,821 
 Estadio Akron (غوادالاخارا) 44,330 
 Estadio BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةMercedes-Benz Stadium (أتلانتا) 67,382 
 Gillette Stadium (فوكسبورو) 63,815 
 AT&T Stadium (دالاس) 70,122 
 NRG Stadium، هيوستن 68,311 
 Arrowhead Stadium (كانساس سيتي) 67,513 
 SoFi Stadium، إنغلوود69,650 
 Hard Rock Stadium، ميامي 64,091 
 MetLife Stadium، إيست راذرفورد78,576 
 Lincoln Financial Field، فيلادلفيا 65,827 
 Levi's Stadium، سان فرانسيسكو 69,391 
 Lumen Field، سياتل 65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر.

يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.

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