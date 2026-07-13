أرخص تذاكر كأس العالم 2026: متوسط أسعار إعادة البيع، نهائي كأس العالم، إنجلترا ضد الأرجنتين والمزيد

انطلقت المنافسات رسميًا في أميركا الشمالية، مع تقديم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 إثارة كبيرة عالية المخاطر في أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكن مفاجئًا أن يصل الطلب على تذاكر المباريات إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا للمواجهات الكبرى ومباريات الدول المستضيفة.

يأخذكم GOAL في جولة على أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي لا يزال بإمكانكم العثور فيها على أرخص التذاكر المتبقية في السوق.

العثور على تذاكر دخول بأسعار مناسبة يتيح للمشجعين المخلصين مشاهدة تاريخ كرة القدم الدولية مباشرة من دون إرهاق ميزانياتهم. وبالنسبة للمشجعين الذين يديرون استراتيجيتهم الخاصة بالبطولة عن بُعد، فإن الاستفادة من العروض الترحيبية توفر مرونة إضافية في المراهنات. تعرّف على كيفية الحصول على أفضل مزايا الحساب عبر تطبيق رمز 1xbet الترويجي الرسمي عند التسجيل.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم الآن؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار FIFA المبكرة، وأقل الأسعار المتاحة علنًا، إليكم أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتاحة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب في سوق إعادة البيع. ويعكس الترتيب أعلى الأسعار المشار إليها علنًا وقت كتابة هذا التقرير، وقد يتغير مع اقتراب البطولة.

ما هي أسعار كأس العالم 2026؟

عند التفكير في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتفاوت كبير في الأسعار.

وكان FIFA قد أعلن سابقًا أنه مع تطبيق التسعير الديناميكي، فبينما بدأت أسعار التذاكر من 60 دولارًا فقط لبعض مباريات مرحلة المجموعات المبكرة، فقد ترتفع إلى 6,730 دولارًا لنهائي البطولة. ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر متوسط أسعار إعادة البيع مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المستضيفة) 60 - 620 دولارًا 150 - 850 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 - 2,735 دولارًا 400 - 3,200 دولار دور الـ32 105 - 750 دولارًا 250 - 1,100 دولار دور الـ16 170 - 980 دولارًا 380 - 1,600 دولار ربع النهائي 275 - 1,775 دولارًا 650 - 2,900 دولار نصف النهائي 420 - 3,295 دولارًا 1,100 - 5,200 دولار النهائي 2,030 - 7,875 دولارًا 4,200 - 14,500+ دولار

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا جميع القرعات الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم، بما في ذلك البيع المسبق عبر Visa، والسحب المبكر على التذاكر، وقرعة الاختيار العشوائي بعد القرعة.

ومع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، بات التوافر الأساسي الآن عند أدنى مستوياته على الإطلاق.

إليكم ما تحتاجون إلى معرفته باختصار:

مرحلة المبيعات في اللحظات الأخيرة متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA.

متاحة حاليًا، بعدما انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، فهذه ليست قرعة. تُباع التذاكر وفق أسبقية الحضور فقط مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرة من FIFA. كما أن المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر FIFA مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة.

مفتوحة أيضًا. وتُعد هذه المنصة الآن الوجهة الأساسية المعتمدة للجماهير لشراء وبيع التذاكر الموثقة بأسعار منظمة مع اقتراب البطولة. وبديلًا من ذلك، يمكن للجماهير اللجوء إلى الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة. وتذكروا التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشترونها.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع لكأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكر FIFA World Cup 26 الخاصة بك، فإن منصة FIFA لإعادة البيع/الاستبدال هي القناة الرسمية للقيام بذلك. وقد فُتحت المنصة في أكتوبر ويمكن الوصول إليها عبر FIFA.com/tickets.

وتتوفر منصة FIFA لإعادة البيع للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما تُخصص منصة FIFA للاستبدال (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك.

ومن النقاط الأساسية لمشتري تذاكر إعادة البيع أن التوافر قد يكون محدودًا للغاية، وقد تظهر التذاكر بشكل متقطع، وغالبًا ما يكون ذلك قبل أيام المباريات. وينبغي على الجماهير التي تأمل في تأمين تذاكر إعادة البيع أن تراجع المنصة باستمرار، وأن تتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وأن تكون بيانات الدفع جاهزة مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 أيضًا عبر الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

متى تُقام كأس العالم 2026؟

تُقام كأس العالم 2026 من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، عبر 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وسيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يومًا في أنحاء أميركا الشمالية. وللمرة الأولى، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا، وستُقام باستضافة مشتركة من ثلاث دول.

وجاءت المدن المستضيفة لكأس العالم 2026 على النحو الآتي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا وبوسطن ودالاس وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس وميامي وإيست راذرفورد (نيوجيرسي) وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الـ16 المستضيفة لكأس العالم 2026 (اثنتان في كندا، وثلاث في المكسيك، و11 في الولايات المتحدة). تعرّفوا أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كملاعب للمباريات: