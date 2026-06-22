أرخص تذاكر كأس العالم 2026: تفصيل لمتوسط الأسعار، بما في ذلك هولندا والجزائر ومراحل المجموعات وغيرها

لقد بدأنا الآن العد التنازلي بالأسابيع، بدلاً من الأشهر، حتى انطلاق المباراة الأولى في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وليس من المستغرب أن يكون الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 مرتفعًا للغاية، لا سيما بالنسبة لبعض المباريات، مثل تلك التي تشارك فيها الدول المضيفة. ومع ذلك، ستتوفر مقاعد في بعض المباريات، خاصة خلال مرحلة المجموعات، والتي قد يكون الحصول عليها أسهل قليلاً.

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي يمكنك فيها العثور على أرخص التذاكر.

التصنيف: ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 في الوقت الحالي؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ) المكان متوسط نطاق الأسعار التذاكر باراغواي ضد أستراليا (25 يونيو) ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا) 140 دولارًا أمريكيًا فأكثر التذاكر الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية (27 يونيو) ملعب هيوستن (هيوستن) 163 دولارًا أمريكيًا أو أكثر تذاكر الأردن ضد الجزائر (22 يونيو) ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا) 182 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر الجزائر ضد النمسا (27 يونيو) ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي) 192 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (27 يونيو) ملعب أتلانتا (أتلانتا) 196 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر البوسنة والهرسك ضد قطر (24 يونيو) ملعب سياتل (سياتل) 213 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر كوراساو ضد كوت ديفوار (25 يونيو) ملعب فيلادلفيا (فيلادلفيا) 225 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر مصر ضد إيران (27 يونيو) ملعب سياتل (سياتل) 250 دولارًا أمريكيًا أو أكثر التذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما هي أرخص الفرق التي يمكن متابعتها في كأس العالم 2026؟

يختلف متوسط أسعار تذاكر مباريات كأس العالم حاليًا بشكل كبير من فريق لآخر.

وينبع الفرق بين أرخص التذاكر وأغلىها من عدة عوامل، منها علاوة البلد المضيف، والتسعير القائم على السوق، ومكان إقامة المباراة.

تظهر الفرق التالية مرتين ضمن قائمة أفضل 10 مباريات من حيث أرخص التذاكر:

هولندا

قد تتوقع أن تدفع مبلغًا باهظًا لمشاهدة أحد أبرز الفرق الأوروبية في مباريات كأس العالم، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. على الرغم من حصول هولندا على المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات في الماضي، إلا أن أسعار تذاكر كأس العالم لهذا الصيف منخفضة بشكل مدهش.

من المقرر أن تُقام مباريات هولندا ضد اليابان وتونس ودولة أوروبية لم تُحدد بعد (أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا) في ملاعب ذات سعة استيعابية كبيرة في الولايات المتحدة، مما يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة وأكثر تنافسية.

كما أن مواجهات هولندا لا تحظى باهتمام كبير على الورق، على عكس بعض المباريات الأخرى في المجموعة. فعلى سبيل المثال، سيؤدي وجود ليونيل ميسي (الأرجنتين) أو كريستيانو رونالدو (البرتغال) — اللذين يخوضان كأس العالم للمرة الأخيرة — في بعض المباريات إلى ارتفاع الأسعار.

التاريخ المباراة الموقع متوسط السعر التذاكر الأحد 14 يونيو هولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب AT&T (أرلينغتون) 295 دولار التذاكر السبت 20 يونيو هولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا) استاد NRG (هيوستن) 320 دولار التذاكر الخميس 25 يونيو تونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 280 دولار التذاكر

الجزائر

قد تكون الجزائر في مشاركتها الخامسة في كأس العالم هذا الصيف، لكنها لم تصل إلى النهائيات العالمية منذ عام 2014. يبدأ متوسط الأسعار من 300 دولار فما فوق.

وستخوض الجزائر مباراتها الافتتاحية ضد حاملة لقب كأس العالم، الأرجنتين، في ملعب أروهيد، ويشهد الطلب على التذاكر إقبالاً كبيراً، كما هو الحال في جميع المباريات التي يشارك فيها ميسي وزملاؤه.

ومع ذلك، بعد تلك المباراة، ينخفض الطلب على تذاكر كأس العالم للجزائر، حيث ستواجه الأردن والنمسا في سانتا كلارا وكانساس سيتي، على التوالي.

وبالنسبة لمشجعي «محاربي الصحراء» الذين فاتتهم فرصة الحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية، فإن هذا يمنحهم فرصة أفضل لمشاهدة فريقهم وهو يلعب بتكلفة أقل.

التاريخ المباراة الموقع متوسط السعر التذاكر الثلاثاء 16 يونيو الأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 360 دولار التذاكر الاثنين 22 يونيو الأردن ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) استاد ليفيز (سانتا كلارا) 220 دولار التذاكر السبت 27 يونيو الجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة) ملعب أروهيد (كانساس سيتي) 240 دولار التذاكر

ومن بين الفرق الأخرى التي تحتل مراكز متدنية في سلم متوسط أسعار تذاكر كأس العالم ما يلي:

الرأس الأخضر

تونس

المملكة العربية السعودية

كوراكاو

مصر

نيوزيلندا

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

عند التفكير في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتباين كبير في الأسعار.

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، على الرغم من أن أسعار التذاكر بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات، إلا أنها قد ترتفع لتصل إلى 6,730 دولارًا للمباراة النهائية. ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها.

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 دولارًا - 620 دولارًا مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا دور الـ32 105 - 750 دولار دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا. كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة. كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع/مبادلة تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/المبادلة التابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع، غالبًا مع اقتراب مواعيد المباريات. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 في الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وإيست رذرفورد (نيوجيرسي)، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات: