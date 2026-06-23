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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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أرخص تذاكر كأس العالم 2026: تفصيل لمتوسط الأسعار، بما في ذلك هولندا والجزائر ومراحل المجموعات والمزيد

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التذاكر
كأس العالم

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انطلقت المنافسات رسميًا في أمريكا الشمالية، حيث تقدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 أحداثًا درامية حاسمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.  

وليس من المستغرب أن يصل الطلب على تذاكر المباريات إلى مستويات غير مسبوقة، لا سيما بالنسبة للمباريات البارزة ومباريات الدول المضيفة. 

دع موقع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي لا يزال بإمكانك العثور فيها على أرخص التذاكر المتبقية في السوق.

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تصنيف: ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات الأسعار الأولية للفيفا، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

المباراة (التاريخ)المكانالأسعار تبدأ منالتذاكر
باراغواي ضد أستراليا (25 يونيو)ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (سانتا كلارا)140 دولارًا أمريكيًا فأكثرالتذاكر
الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية (27 يونيو)ملعب هيوستن (هيوستن)163 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
الجزائر ضد النمسا (27 يونيو)ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي)192 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان (27 يونيو)ملعب أتلانتا (أتلانتا)196 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
البوسنة والهرسك ضد قطر (24 يونيو)ملعب سياتل (سياتل)213 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
كوراساو ضد كوت ديفوار (25 يونيو)ملعب فيلادلفيا (فيلادلفيا)225 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
مصر ضد إيران (27 يونيو)ملعب سياتل (سياتل)250 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
تونس ضد هولندا (25 يونيو)ملعب كانساس سيتي (كانساس سيتي)322 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
نيوزيلندا ضد بلجيكا (26 يونيو)ملعب فانكوفر (فانكوفر)363 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
السنغال ضد العراق (26 يونيو)ملعب تورونتو (تورونتو)393 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
المغرب ضد هايتي (24 يونيو)ملعب أتلانتا (أتلانتا)398 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر
جنوب أفريقيا ضد جمهورية كوريا (24 يونيو)ملعب مونتيري (مونتيري)488 دولارًا أمريكيًا فأكثرالتذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما هي أرخص الفرق التي يمكن متابعتها في كأس العالم 2026؟

يختلف متوسط أسعار تذاكر مباريات كأس العالم حاليًا بشكل كبير من فريق لآخر.

وينبع الفرق بين أرخص التذاكر وأغلىها من عدة عوامل، منها علاوة البلد المضيف، والتسعير القائم على السوق، ومكان إقامة المباراة.

هولندا

قد تتوقع أن تدفع مبلغًا باهظًا لمشاهدة أحد الفرق الأوروبية البارزة في مباريات كأس العالم، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. على الرغم من حصول هولندا على المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات في الماضي، فإن أسعار تذاكر كأس العالم لهولندا هذا الصيف منخفضة بشكل مدهش.

ومن المقرر أن تُقام مباريات هولندا ضد اليابان وتونس ودولة أوروبية غير معروفة (أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا) في ملاعب ذات سعة استيعابية كبيرة في الولايات المتحدة، مما يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة وأكثر تنافسية. 

كما أن مواجهات المنتخب الهولندي لا تستحوذ على عناوين الصحف نظريًّا، على عكس بعض المواجهات الأخرى في المجموعات. على سبيل المثال، فإن مشاركة ليونيل ميسي (الأرجنتين) أو كريستيانو رونالدو (البرتغال) — اللذين يخوضان كأس العالم للمرة الأخيرة — في بعض المباريات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التاريخالمباراةالموقعمتوسط السعرالتذاكر
الأحد 14 يونيوهولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب AT&T (أرلينغتون)295 دولارالتذاكر
السبت 20 يونيوهولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)استاد NRG (هيوستن)320 دولارالتذاكر
الخميس 25 يونيوتونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)280 دولارالتذاكر

الجزائر

قد تكون الجزائر في مشاركتها الخامسة في كأس العالم هذا الصيف، لكنها لم تصل إلى النهائيات العالمية منذ عام 2014. يبدأ متوسط الأسعار من 300 دولار فما فوق. 

وستخوض الجزائر مباراتها الافتتاحية ضد حاملة لقب كأس العالم، الأرجنتين، في ملعب أروهيد، ويشهد الطلب على التذاكر ارتفاعًا كبيرًا، كما هو الحال في جميع المباريات التي يشارك فيها ميسي وزملاؤه.

ومع ذلك، بعد تلك المباراة، ينخفض الطلب على تذاكر كأس العالم للجزائر، حيث ستواجه الأردن والنمسا في سانتا كلارا وكانساس سيتي، على التوالي. 

وبالنسبة لمشجعي «محاربي الصحراء» الذين فاتتهم فرصة الحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية، فإن ذلك يمنحهم فرصة أفضل لمشاهدة فريقهم وهو يلعب بتكلفة أقل.

التاريخجدول المبارياتالموقعمتوسط السعرالتذاكر
الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)360 دولارالتذاكر
الاثنين 22 يونيوالأردن ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)استاد ليفيز (سانتا كلارا)220 دولارالتذاكر
السبت 27 يونيوالجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)240 دولارالتذاكر

ومن بين الفرق الأخرى التي تحتل مراكز متدنية في سلم متوسط أسعار تذاكر كأس العالم:

  • الرأس الأخضر 
  • تونس 
  • المملكة العربية السعودية
  • كوراكاو 
  • مصر 
  • نيوزيلندا

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

عند التفكير في شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتباين كبير في الأسعار. 

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، على الرغم من أن أسعار التذاكر بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات، إلا أنها قد ترتفع لتصل إلى 6,730 دولارًا للمباراة النهائية. ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. 

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 دولارًا - 620 دولارًا
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولارًا - 2,735 دولارًا
دور الـ32105 - 750 دولار
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات فياللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

هل يمكنكم الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع أو تبادل تذاكر كأس العالم لكرة القدم 26، فإن «سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا» هو القناة الرسمية للقيام بذلك. وقد تم افتتاح السوق في أكتوبر، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع، غالبًا مع اقتراب مواعيد المباريات. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 في الأسواق الثانوية، مثل StubHub.

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متى ستُقام كأس العالم 2026؟

ستُقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

وستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. 

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، وإيست رذرفورد (نيوجيرسي)، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع أدناه على المدن والملاعب التي ستُستخدم كمواقع للمباريات:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب بي إم أو (تورونتو) 72,766 
المكسيكاستاد بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 ملعب BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 ملعب AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب SoFi، إنجلوود69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر.

يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.