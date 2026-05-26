أرخص تذاكر كأس العالم 2026: تفاصيل متوسط الأسعار، بما في ذلك هولندا والجزائر ومباريات دور المجموعات والمزيد

لقد بدأنا الآن في عد الأسابيع، بدلاً من الأشهر، حتى انطلاق كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وليس من المستغرب أن يكون الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 مرتفعًا للغاية، خاصةً بالنسبة لبعض المباريات، مثل تلك التي تلعبها الدول المضيفة. ومع ذلك، ستكون هناك مقاعد متاحة في بعض المباريات، خاصةً خلال مرحلة المجموعات، والتي قد يكون الحصول عليها أسهل قليلاً.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات حول تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك أين يمكنك العثور على أرخص التذاكر.

الترتيب: ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 في الوقت الحالي؟

استنادًا إلى قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار الفيفا الأولية، وأقل الأسعار المتاحة للجمهور، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حاليًا في السوق.

الأسعار قابلة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيبالمباراة (التاريخ)المكانمتوسط نطاق الأسعارالتذاكر
#1باراغواي ضد أستراليا (18 يونيو)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)140 دولارًا أمريكيًاالتذاكر
#2السعودية ضد الرأس الأخضر (26 يونيو)ملعب NRG (هيوستن)163 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#3النمسا ضد الأردن (16 يونيو)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)177 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#4الأردن ضد الجزائر (22 يونيو)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)182 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#5النمسا ضد الجزائر (27 يونيو)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)192 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#6أوزبكستان ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (23 يونيو)ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)196 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#7البوسنة والهرسك ضد قطر (24 يونيو)ملعب لومن (سياتل)213 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#8كوت ديفوار ضد كوراكاو (25 يونيو)ملعب لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)225 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#9جمهورية التشيك ضد جنوب أفريقيا (18 يونيو)ملعب مرسيدس بنز (أتلانتا)226 دولارًا أمريكيًا أو أكثرتذاكر
#10مصر ضد إيران (26 يونيو)ملعب لومن (سياتل)250 دولارًا أمريكيًا أو أكثرالتذاكر

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام بسبب نظام التسعير الديناميكي والطلب على إعادة البيع. تعكس التصنيفات أعلى الأسعار المعلنة للجمهور وقت كتابة هذا التقرير، وقد تتغير مع اقتراب موعد البطولة.

ما هي أرخص الفرق التي يمكن متابعتها في كأس العالم 2026؟

يختلف متوسط أسعار تذاكر مباريات كأس العالم حاليًا بشكل كبير من فريق لآخر.

وينبع الفرق بين الأرخص والأغلى من عدة عوامل، بما في ذلك علاوة الدولة المضيفة، والتسعير القائم على السوق، ومكان المباراة.

تظهر الفرق التالية مرتين في قائمة أفضل 10 مباريات من حيث أرخص التذاكر:

هولندا

قد تتوقع أن تدفع مبلغًا كبيرًا لمشاهدة أحد الفرق الأوروبية البارزة في مباريات كأس العالم، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. على الرغم من حصول هولندا على المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات في الماضي، إلا أن أسعار تذاكر كأس العالم لهذا الصيف منخفضة بشكل مدهش.

من المقرر أن تقام مباريات هولندا ضد اليابان وتونس ودولة أوروبية غير معروفة (أوكرانيا أو السويد أو بولندا أو ألبانيا) في ملاعب ذات سعة كبيرة في الولايات المتحدة، مما يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة وأكثر تنافسية. 

كما أن مبارياتها لا تحظى باهتمام كبير على الورق، مثل بعض المباريات الأخرى في المجموعة. على سبيل المثال، فإن حقيقة أن بعض المباريات ستشهد مشاركة ليونيل ميسي (الأرجنتين) أو كريستيانو رونالدو (البرتغال)، اللذين يلعبان في كأس العالم الأخيرة لهما، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

التاريخالمباراةالموقعمتوسط السعرالتذاكر
الأحد 14 يونيوهولندا ضد اليابان (3 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)استاد AT&T (أرلينغتون)295 دولارالتذاكر
السبت 20 يونيوهولندا ضد السويد (12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب NRG (هيوستن)320 دولارالتذاكر
الخميس 25 يونيوتونس ضد هولندا (6 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)280 دولارتذاكر

الجزائر

قد تكون الجزائر في مشاركتها الخامسة في كأس العالم هذا الصيف، لكنها لم تصل إلى النهائيات العالمية منذ عام 2014. يبدأ متوسط الأسعار من 300 دولار فما فوق. 

ستفتتح الجزائر مبارياتها ضد حاملة لقب كأس العالم، الأرجنتين، في ملعب أروهيد، والطلب على التذاكر مرتفع، كما هو الحال في جميع المباريات التي يشارك فيها ميسي وزملاؤه.

ومع ذلك، بعد تلك المباراة، ينخفض الطلب على تذاكر كأس العالم للجزائر، حيث ستواجه الأردن والنمسا في سانتا كلارا وكانساس سيتي، على التوالي. 

وبالنسبة لمشجعي فريق «ديزرت ووريورز» الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر لمباراة الافتتاح، فإن هذه الفرصة تتيح لهم فرصة أفضل لمشاهدة فريقهم وهو يلعب بتكلفة أقل.

التاريخالمباراةالموقعمتوسط السعرالتذاكر
الثلاثاء 16 يونيوالأرجنتين ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)360 دولارالتذاكر
الاثنين 22 يونيوالأردن ضد الجزائر (8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)ملعب ليفيز (سانتا كلارا)220 دولارالتذاكر
السبت 27 يونيوالجزائر ضد النمسا (9 مساءً بتوقيت وسط أمريكا)ملعب أروهيد (كانساس سيتي)240 دولارالتذاكر

ومن بين الفرق الأخرى التي تحتل مراكز متدنية في سلم متوسط أسعار تذاكر كأس العالم:

  • الرأس الأخضر 
  • تونس 
  • المملكة العربية السعودية
  • كوراكاو 
  • مصر 
  • نيوزيلندا

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

عند البحث عن شراء تذاكر كأس العالم، يجب أن تكون مستعدًا لتباين كبير في الأسعار. 

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، وعلى الرغم من أن أسعار التذاكر بدأت من 60 دولارًا لبعض مباريات المرحلة الأولى من دور المجموعات، فإنها قد ترتفع لتصل إلى 6,730 دولارًا في المباراة النهائية. ومن المرجح أن تتقلب الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. 

المرحلةنطاق أسعار التذاكر
مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة)60 - 620 دولار
مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2,735 دولار
دور الـ32105 - 750
دور الـ16170 دولار - 980 دولار 
ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار
نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار
النهائي2,030 دولار - 7,875 دولار

كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2026

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما تم فتح سوق إعادة البيعالرسمي للفيفا. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub عن تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع كأس العالم 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لإعادة بيع/استبدال تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/الاستبدال التابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة أساسية للمشترين في سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع، غالبًا مع اقتراب موعد المباريات. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر كأس العالم 2026 على منصات البيع الثانوية، مثل StubHub.

متى ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 

ستُقام 104 مباراة على مدار 34 يومًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك. 

المدن المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

  • كندا: تورونتو وفانكوفر
  • المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، إيست رذرفورد (نيوجيرسي)، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل

ما هي ملاعب كأس العالم 2026؟

في يونيو 2022، تم الإعلان عن المدن الست عشرة المضيفة لكأس العالم 2026 (مدينتان في كندا، وثلاث في المكسيك، وإحدى عشرة في الولايات المتحدة). اطلع على المدن والملاعب التي ستستخدم كملاعب أدناه:

البلدالملعب (المدينة)السعة
كندابي سي بليس (فانكوفر) 48,821 
 ملعب BMO (تورونتو) 72,766 
المكسيكإستاديو بانورتي (مكسيكو سيتي) 48,821 
 ملعب أكرون (غوادالاخارا) 44,330 
 استاد BBVA (مونتيري) 50,113 
الولايات المتحدةملعب مرسيدس بنز (أتلانتا) 67,382 
 ملعب جيليت (فوكسبورو) 63,815 
 استاد AT&T (دالاس) 70,122 
 استاد إن آر جي، هيوستن 68,311 
 استاد أروهيد (كانساس سيتي) 67,513 
 ملعب سوفي، إنجلوود69,650 
 ملعب هارد روك، ميامي 64,091 
 ملعب ميتلايف، إيست رذرفورد78,576 
 ملعب لينكولن فاينانشال، فيلادلفيا 65,827 
 ملعب ليفيز، سان فرانسيسكو 69,391 
 ملعب لومن، سياتل 65,123

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.