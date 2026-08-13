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أديداس ونادي الأهلي السعودي يطلقان الطقمان الأساسي والاحتياطي لموسم 2026-2027 احتفالاً بالتاريخ والهوية والإرث

الأهلي
دوري روشن السعودي

يعكس الطقم الأساسي المستوحى من "حراس القلعة" التواصل الدائم بين المشجعين واللاعبين من خلال عناصر تصميمية متأصلة في إرث جدة احتفالاً بـ"النادي الملكي"، يُكرّم الطقم الاحتياطي إرث نادي الأهلي السعودي وأسلوبه المميز وطموحه من خلال تصميم أبيض مطوّر بتفاصيل ذهبية وخضراء يحتفل الطقم الاحتياطي المزوّد بشعار أديداس أوريجينالز للمرة الأولى على أرض الملعب بالتقاء إرث كرة القدم بالثقافة العصرية

أديداس والأهلي السعودي يكشفان عن الأطقم الأساسية والاحتياطية الرسمية للنادي لموسم 2026-2027، بتصميمين مميزين يحتفلان بالقيم والتراث والهوية التي عُرف بها أحد أعرق أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

يروي القميصان سوياً قصة النادي من خلال تصميمين متكاملين. يشيد الطقم الأساسي بالروابط الوثيقة بين المشجعين واللاعبين، بينما يُكرّم الطقم الاحتياطي إرث النادي المستمر من التميز والطموح والقيادة. يعكسان سوياً نادياً يحمي تقاليده بكل فخر في الوقت الذي يستمر فيه بتشكيل مستقبله.

يحتفل الطقم الأساسي المستوحى من شعار "حراس القلعة، حاضرون دائماً وأوفياء للأبد"، حيث يحتفل بالمسؤولية المشتركة للمشجعين واللاعبين في حماية هوية النادي. يتميز هذا القميص المستوحى تصميمه من بوابة مكة الشهيرة في جدة بتصميم هندسي مستلهم من درع العصور الوسطى ليبتكر تعبيراً عصرياً عن القوة والوحدة والعزيمة. يُشير اللون الأخضر الجريء على الأكتاف إلى درع واقٍ، بينما ترمز الياقة المطورة وتفاصيل الأطراف إلى الانضباط والفخر والمسؤولية.


Al Ahli home kit 2026-27


دوري روشن السعودي
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الدرعية
الدرعية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

أما الطقم الاحتياطي، فيعتنق مفهوم "النادي الملكي - ولد من الماضي. احتفالاً بالمستقبل"، تكريما لسمعة الأهلي السعودي كأحد أعرق الأندية في المملكة. تتألق القاعدة البيضاء البسيطة من خلال تفاصيل ذهبية تُمثّل الفخامة والإنجاز والطموح، بينما تعزز اللمسات الخضراء الشهيرة من هوية النادي الشهيرة. يحتفل هذا القميص أيضا بإنجاز تاريخي كأول طقم للنادي السعودي يحتوي على شعار أديداس أوريجينالز الأسطوري على أرض الملعب، إشارةً بالتقاء إرث كرة القدم بالثقافة العصرية. كلا القميصين مزودان بتقنية أديداس AEROREADY للمساعدة على الحفاظ على راحة اللاعبين والمشجعين في كل لحظة من المباراة، ولرفع مستوى الأداء على أرض الملعب وخارجه.


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قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "تعكس أطقم هذا الموسم الأساسية والاحتياطية فصلين هامين في هوية نادي الأهلي السعودي. يحتفل الطقم الأساسي بالولاء والواحدة لـ’حراس القلعة‘، بينما يُكرّم الطقم الاحتياطي إرث النادي الشهير بصفته ’النادي الملكي‘. وتحتفل التصاميم معاً بالقيم والثقافة والطموح التي لا تزال توحد أجيالاً من مشجعي الأهلي."


وأضاف أمير توفيق، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لنادي الأهلي السعودي: "هذه الأطقم تُمثّل أكثر مما يرتديه لاعبونا في يوم المباراة، إنها تعكس فخر وطموح وإحساس الانتماء الذي يُعرّف نادي الأهلي السعودي. صُمّم كل تفصيل ليربط مشجعينا بالنادي الذي يحبونه ليحتفلوا بإرثنا الغني بينما يتطلعون بثقة نحو المستقبل. بالتعاون مع أديداس، نحن فخورون بتقديم أطقم يمكن للمشجعين ارتداؤها بشغف وفخر."

مع استمرار كرة القدم في توحيد المجتمعات حول العالم، تبقى أديداس ملتزمة بابتكار تصاميم تحتفل بالهوية والثقافة والتواصل الفريد بين الأندية ومشجعيها.

ستتوفر أطقم نادي الأهلي السعودي الأساسية والاحتياطية لموسم 2026/2027 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأسواق مختارة ابتداء من 12 أغسطس 2026.



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