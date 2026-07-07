أديداس تكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس العالم فيفا 26™

تكشف أديداس اليوم عن كرة TRIONDA FINAL، الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية لكأس العالم فيفا 26™، المصمّمة للارتقاء بأهم اللحظات في كرة القدم العالمية.

مستوحاة من كرة TRIONDA التي تم الكشف عنها في أكتوبر 2025، حيث طورت كرة TRIONDA FINAL تصميم الكرة الرسمية مع الحفاظ على نفس البُنية التي تركز على الأداء. للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم فيفا، تتخطى أديداس فكرة تعديل اللون التقليدي فقط، من خلال تقديم تصميم خاص يعكس مدى أهمية المباريات الختامية للبطولة.





Adidas





Adidas





Adidas





تصميم كرة TRIONDA FINAL مستوحى من الرحلة نحو أهم جائزة في عالم كرة القدم. تشير لمسة ذهبية فاخرة إلى كأس العالم فيفا™، على قاعدة سوداء مرتقيةً بمظهر وإحساس الكرة، لابتكار هوية مرئية جريئة وأنيقة للمراحل الختامية من المنافسة. تُضفي لمسات ديناميكيّة من الأحمر والوردي لمسة مثالية لتضخّ الطاقة في التصميم في الوقت الذي تبتكر فيه رابطاً مرئياً مع الأحذية الموجودة على الملعب.

تحتفل كرة TRIONDA FINAL بالمدن المستضيفة للمباريات الحاسمة للبطولة من خلال أسلوب خطي جريء مُدمج مباشرةً في رسومات الأجزاء. تظهر المدن الأربع التي ستستضيف آخر ٤ مباريات، دالاس وأتلانتا وميامي ونيويورك، بشكل بارز ضمن الأجزاء الرئيسية للتصميم، بينما يتم دمج المدن المستضيفة المتبقية ضمن عناصر التصميم المثلثة، مما يوفر أسلوباً متعدد الطبقات للحكايات عبر سطح الكرة.

تحافظ الكرة على نفس البُنية المكونة من أربعة أجزاء وشكل الجزء وهيكل السطح كما هو الحال مع TRIONDA، لضمان أداء مماثل على أرض الملعب من المباراة الافتتاحية وحتى صافرة النهاية للبطولة. من ناحية الأداء، صمّمت البنية بدرزات عميقة عن قصد وأنسجة سطحية موضوعة بشكل استراتيجي لدعم الديناميكية الهوائية المثالية وثبات الطيران. تحمل TRIONDA FINAL أيضاً أحدث تطور لتقنية أديداس Connected Ball لتوفر بيانات دقيقة عن الكرة مباشرةً لدعم عملية اتخاذ قرارات أسرع من قبل مسؤولي المباريات في الوقت الذي تعزز فيه المعلومات حول اللعبة.

كرة TRIONDA FINAL الرسميّة متوفرة للشراء ابتداءً من اليوم في متاجر أديداس وبعض المتاجر المختارة وعبر الإنترنت على adidas.com.