أدو لاهاي يخطو خطوة عملاقة نحو اللقب: هزيمة مؤلمة للغاية لـ SC كامبور في فينلو

حقق نادي أدو دن هاغ مساء الجمعة خطوة عملاقة نحو لقب الدوري الهولندي للفرق الهواة. فقد نجح الفريق في قلب تأخره 0-2 إلى فوز بنتيجة 4-2، في حين تعرض نادي إس سي كامبور لهزيمة قاسية أمام في في في-فينلو بنتيجة 3-0.

أدو لاهاي - جونغ أياكس 4-2

بدأ يونغ أياكس، صاحب المركز التاسع عشر، المباراة في لاهاي بشكل أكثر من رائع. حتى أن فريق أوسكار غارسيا تقدم 0-2 على المتصدر. افتتح سكاي فينك التسجيل بعد ربع ساعة. حافظ المهاجم الشاب على هدوئه في مواجهة حارس مرمى ADO كيليان نيكيما وسدد الكرة بشكل رائع في الزاوية: 0-1.

وبعد خمسة عشر دقيقة بالضبط، سجل فريق أمستردام الواعد هدفاً آخر: أطلق عبد الله أوزاني هجمة مرتدة، ولم يخطئ دون أونيل في التسجيل: 0-2. لكن الفريق المضيف سرعان ما قضى على هذه الميزة الكبيرة.

بفضل تسديدة من داريل فان ميغيم، أصبح النتيجة 1-2 بعد دقيقتين فقط، كما سجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. بعد عرضية من الجانب الأيسر، سجل جينيرو جونسون هدفاً في مرماه.

مباشرة بعد الاستراحة، تقدم ADO للمرة الأولى في المباراة. استغل جوهو كيلو بشكل رائع هدية من تاين بيترز. في الربع الأخير، حدد ستيفن فان دير سلوت النتيجة النهائية: 4-2.

VVV-Venlo - SC Cambuur 3-0

كان SC Cambuur قد ضمن الصعود تحت قيادة المدرب المغادر هينك دي يونغ، لكنه رأى فرصته في الفوز باللقب تتضاءل بشكل كبير مساء الجمعة. في حين لم يرتكب ADO أي خطأ على أرضه أمام Jong Ajax، خسر Cambuur في فينلو البعيدة.

كان دين زاندبرغن هو نجم المباراة في ملعب دي كول. سجل مهاجم VVV هدفين لفريق فينلو في الربع الأول والأخير من المباراة، وفي الدقائق الأخيرة توج أداءه بثلاثية: 3-0. وبذلك، اتسعت الفجوة مع المتصدر ADO إلى سبع نقاط.

ألمير سيتي - توب أوس 3-2

لا يزال فريق ألمير سيتي يسعى للحصول على مقعد في التصفيات، وقد خطا فريق فليفولاند خطوة في الاتجاه الصحيح مساء الجمعة بفوزه 3-2 على توب أوس. وبفضل أهداف إيمانويل بوكو وجوليان ريخوف وأوليفييه دي نيس، تقدم فريق جيرون ريسديك بنتيجة 3-1. وجاء هدف التعويض الذي سجله مورسمو هينوك متأخراً قليلاً.

إف سي دوردريخت - رودا جي سي كيركراد 0-3

كان أنتوني فان دن هورك مرة أخرى نجم المباراة في رودا جي سي، الذي تغلب في النهاية على إف سي دوردريخت بنتيجة 0-3. بفضل هدفين في الدقيقتين 19 و24، مهد فان دن هورك الطريق لفريق كيركراد، الذي فاز بسهولة على دي شابينكوبين بفضل هدف إضافي من إيمان جريفيث.

إف سي أيندهوفن - دي جرافشاب 2-2

نهاية مجنونة في أيندهوفن، حيث خسر دي جرافشاب المركز الثالث لصالح ويليم الثاني مساء الجمعة. لم يكن هناك الكثير للاستمتاع به في "مدينة الأضواء" لمدة 65 دقيقة، حتى افتتح سفين سيمونز التسجيل بتمريرة من تايريس سيمونز. في الدقائق الأخيرة، كان هناك الكثير من الإثارة. سجل كيانو كوينت هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 82، لكن في الدقيقة 87، اعتقد سيمونز الأول أن إيندهوفن سيحقق الفوز. لكن الحقيقة كانت عكس ذلك تمامًا، ففي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أنقذ كوينت نقطة لفريق "سوبربورن".

MVV ماستريخت - RKC فالويك 1-3

سجل RKC Waalwijk هدفين قويين في الشوط الأول. استغل Jesper Uneken ركلة جزاء وضاعف Harrie Kuster النتيجة. سجل كلا اللاعبين هدفاً للمباراة الرابعة على التوالي. عاد MVV إلى المباراة وسجل Travis de Jong، المعار من SC Paderborn، هدفاً في الزاوية اليسرى. وقبل ذلك بوقت قصير، طُرد مدرب MVV بيتر فان دن بيرغ إلى المدرجات بعد حصوله على بطاقتين صفراوين. لم يربك الهدف 1-2 صفوف RKC، حيث سجل نازير هيلد الهدف الثالث من مسافة قريبة.

ويليم الثاني - يونغ PSV 1-0

سجل توماس فيرهيدت هدفاً من كرة مرتدة، مما منح ويليم الثاني التقدم 1-0 في غضون عشر دقائق. وكان يونغ بي إس في هو الفريق الأفضل في بقية الشوط الأول، لكنه واجه سوء الحظ عندما ارتطمت كرة مونير العلوشي بالقائم. وظلت المباراة مثيرة ومتوازنة إلى حد ما بعد الاستراحة، لكن لم تسجل أي أهداف أخرى. وبذلك حقق ويليم الثاني فوزاً صعباً على أرضه.

فيتيس - إف سي إيمين 3-3

أربعة أهداف في الشوط الأول في أرنهيم. افتتح ناوفال بانيس التسجيل في الدقيقة الأولى، ثم سجل ألكسندر بوتنر ركلة جزاء بعد ذلك بوقت قصير. ورد لوكاس لارسن لصالح إيمن بتسجيله هدفاً برأسه من ركلة ركنية. استعاد فيتيس الفارق بهدفين عن طريق بوتنر، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم ودخلت المرمى. أعاد رومانو بوستيما الإثارة بعد استئناف المباراة بوقت قصير، ثم أدرك تشيل سوندر التعادل بعد حالة من الفوضى. لذا، كانت النتيجة تعادلاً مثيراً في ملعب جيلريدوم.

يونغ AZ - هيلموند سبورت 2-0

سجل أنتوني سميتس الهدف الأول لفريق جونغ AZ بعد خطأ فادح في دفاع هيلموند. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، رفع بنديغوز كوفاتش النتيجة إلى 2-0 لصالح فريق الشباب من ألكمار. كانت هذه ضربة قوية لفريق هيلموند سبورت، الذي حاول العودة في الشوط الثاني لكنه لم يتمكن من إعادة الإثارة إلى ملعب وييدوورمر.