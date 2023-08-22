أخيرًا كشف مشكلته مع أندرسون .. كاسترو يعترف: تاليسكا موهوب ولكن..

هل هو تمهيد للاستغناء عن البرازيلي؟

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بينما يعدد البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، ميزات صانع ألعابه البرازيلي أندرسون تاليسكا، تحدث كذلك عن مشكلة يعاني منها اللاعب بشكل عام، تؤثر عليه في مختلف الفرق وليس العالمي فقط.

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التقارير السعودية تتحدث خلال الفترة الماضية عن طلب البرتغالي من إدارة العالمي بالاستغناء عن البرازيلي، والتعاقد مع أجنبي آخر، في ظل عدم حاجته إليه.

لكن ورغم ذلك، دفع كاسترو بأندرسون أساسيًا في اللقاء المقام حاليًا، أمام شباب الأهلي الإماراتي، في الدور التمهيدي المؤهل لنهائيات دوري أبطال آسيا.

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وحول رأي المدرب، الذي لم يكمل ثلاثة أشهر بعد مع النصر، في صانع ألعابه، قال كاسترو، خلال تصريحاته لقناة "GOAT" البرازيلية: "تاليسكا لاعب موهوب، لكنه يحتاج لاستقرار جيد في الفريق، كي يظهر أفضل ما لديه، لقد لاحظت ذلك، بجانب أنه يؤدي بحسب حالة الفريق، إذ كان جيدًا فهو كذلك، أما إذا كان الفريق ليس على ما يرام، فتاليسكا يعيش حالة صعبة".

"ما يميز أندرسون أنه يجيد اللعب في عديد المراكز، يمكن أن يشارك في مركز 9 أو 10 أو 7 أو 8 أيضًا، وبحسب معرفتي به فهو دائمًا متاح للدفع به، ويجيد الكرات الثابتة ويتعامل بشكل جيد مع المباريات، هذا بجانب أنه وكما تقولون في البرازيل (يخلق موجة جيدة وإيجابية للاعبين)، هو لاعب يستحق الالتفات إليه حقًا".

SHAHID