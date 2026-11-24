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كشف تقرير لمجلة شتيرن عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بعقد جمال موسيالا مع نادي بايرن ميونخ، كما قدم تفسيرات محتملة للتعامل العلني المثير للتساؤل من جانب مسؤولي النادي البافاري تجاه نجم خط الوسط.

وفي خضم التوترات القائمة مع موسيالا ومستشاريه، يشعر أعضاء مجلس الإشراف، بمن فيهم كارل هاينز رومينيجه وأولي هونيس، باستياء بالغ من عدم إبلاغهم بشكل كافٍ بمرض اللاعب، أو إبلاغهم في وقت متأخر جداً، مما دفعهم إلى الشك المتزايد في أن موسيالا يحاول إخفاء أمر ما عنهم.

وعلاوة على ذلك، ووفقاً لمجلة شتيرن، لم يكن أعضاء مجلس الإشراف على علم في البداية بتجدد غياب صاحب القميص رقم 10 يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. ففي الأيام القليلة الأولى التي تلت الواقعة، اقتصر العلم بها على الإدارة الرياضية لبايرن ميونخ، بمن في ذلك المدير الرياضي ماكس إيبرل، دون إبلاغ رومينيجه وزملائه، وهو ما أثار غضباً عارماً لديهم بعد معرفتهم بالأمر في وقت لاحق من الأسبوع الماضي.

كما أفادت المجلة بأن موسيالا تعرض لنوبة غياب أخرى صباح يوم 7 أبريل، وهو اليوم الذي واجه فيه بايرن ميونخ فريق ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهي واقعة لم تكن معروفة للرأي العام من قبل. ورغم ذلك، شارك موسيالا بديلاً قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة التي انتهت بفوز بايرن بهدفين مقابل هدف واحد في تلك الليلة.

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توترات علنية بين بايرن ميونخ وجمال موسيالا

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على مدار الأسبوعين الماضيين، اندلع جدل علني حاد حول طريقة تعامل بايرن ميونخ مع مرض موسيالا، وهو خلل عصبي معروف للعامة منذ الصيف ويمكن أن يؤدي إلى نوبات غياب قصيرة. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قد تعرض لنوبتين من هذا القبيل في أغسطس خلال المباريات الودية التحضيرية للموسم ضد لايبزيغ وهايدنهايم، حيث سقط مغشياً عليه على أرض الملعب في كلتا المرتين.

وقد أججت تصريحات الرئيس الفخري أولي هونيس، والرئيس التنفيذي يان كريستيان دريسن، وعلى رأسهم عضو مجلس الإشراف كارل هاينز رومينيجه، النقاشات الدائرة حول وضع موسيالا المأساوي مؤخراً، وأثارت انتقادات واسعة لأسلوب إدارة النادي البافاري. وجاءت تصريحات رومينيجه الأكثر حدة عقب التعادل بهدف لمثله في الدوري الألماني أمام كولن يوم الجمعة الماضي، حيث قال لشبكة سكاي متحدثاً عن موسيالا: "ما نعرفه يدفعنا للأسف إلى الاعتقاد بأنه سيكون من الصعب عليه العودة إلى المستوى الذي أظهره مراراً في هذا الملعب".

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وأضاف رومينيجه أن المبالغ التي يتقاضاها موسيالا بموجب عقده الموقع في فبراير 2025 والممتد حتى عام 2030 مع بايرن أصبحت "مع كامل الاحترام، غير قابلة للتبرير". وجاءت إجابته على سؤال حول ما إذا كان بيع موسيالا يمثل سيناريو واقعياً للنادي البافاري مثيرة للدهشة بشكل خاص، إذ قال: "لا أستطيع تخيل أن جمال يريد مغادرة النادي أو أن أي نادٍ آخر سيشتريه في ظل هذه الظروف. لقد تعاملنا مع الأمر بحساسية شديدة مع اللاعب، وجميعنا مهتمون بعودته إلى أفضل حالاته، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟ عندها سيتعين علينا التفكير في الجوانب المالية أيضاً".

بنود مالية مثيرة للجدل ومكافآت ضخمة

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يحمل أحد بنود العقد، الذي أوردته مجلة شتيرن وسبقتها إليه صحيفة سبورت بيلد الأسبوع الماضي، حساسية بالغة في الوضع الراهن، حيث ينص على ضمان استمرار صرف راتب موسيالا لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالة المرض. في المقابل، تقتصر المدة المعتادة في عقود العمل النموذجية لرابطة الدوري الألماني على ستة أسابيع فقط وفقاً لنقابة اللاعبين المحترفين، ليحصل اللاعب المصاب بعد ذلك على تعويض الإصابة من الهيئة التأمينية المختصة، وهو مبلغ يقل عادة بكثير عن الراتب المعتاد.

وبحسب شتيرن، يتكون الراتب الإجمالي المتداول لموسيالا، والبالغ نحو 25 مليون يورو سنوياً، في معظمه من مبالغ ثابتة. فالراتب الأساسي للدولي الألماني مرتفع للغاية، وتضاف إليه مدفوعات خاصة كبيرة لا ترتبط بعدد المباريات التي يخوضها مع الفريق، في حين تقتصر المكافأة السنوية المرتبطة بالأداء على دقائق مشاركة صانع الألعاب. ومن جانبها، ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ بشكل منفصل أن موسيالا قد يتقاضى ما يصل إلى 30 مليون يورو سنوياً بفضل بنود متشابكة واتفاقات جانبية متنوعة.

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انتقادات داخلية لماكس إيبرل ومطالبات بنهج أكثر صرامة

ووفقاً لتقرير شتيرن، يكنّ أعضاء مجلس الإشراف في بايرن تحفظات تجاه ماكس إيبرل منذ إبرام عقد موسيالا، حيث لم يتفهم هونيس ورفاقه سبب رضوخ المدير الرياضي للشروط الباهظة التي طلبها معسكر اللاعب. ويسود رأي داخل النادي بأن الإدارة خاطرت مالياً دون داعٍ، إذ رغم التكهنات حول اهتمام بعض كبار أندية أوروبا بموسيالا، لم يصل أي عرض رسمي إلى مقر النادي.

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ويرى كبار مسؤولي النادي أن إيبرل انخدع بمستشاري موسيالا والضجة الإعلامية المحيطة باللاعب، لا سيما أن النجم الشاب حصل أيضاً على مكافأة توقيع لمرة واحدة لا تقل عن 22 مليون يورو.

وفي ظل الظروف الحالية، يبرز رومينيجه وهونيس كأشد المؤيدين لاتباع نهج أكثر صرامة تجاه وكالة أعمال موسيالا التي يقودها المستشار كريستيان شميت، الموصوف بالبرود والقسوة. وقد لمس إيبرل هذا التوجه خلال اجتماع مجلس الإشراف الأسبوع الماضي، حيث اتهمه هونيس بالتقاعس المستمر لمدة ستة أشهر في التعامل مع قضية موسيالا.

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عودة موسيالا إلى الملاعب أمام كولن

كادت عودة اللاعب الدولي، صاحب 46 مباراة دولية، إلى الملاعب يوم الجمعة الماضي أن تمر مرور الكرام وسط سيل التقارير والتصريحات حول وضعه الراهن. وكان موسيالا قد غاب لنحو شهرين بعد تعرضه لتمزق في الألياف العضلية خلال الإحماء قبل مباراة المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا أواخر سبتمبر.

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وشارك موسيالا بديلاً قبل 20 دقيقة من نهاية التعادل المخيب أمام كولن، وأتيحت له فرصة محققة لتسجيل هدف الفوز. وقد يحظى اللاعب، الذي يحظى بدعم مستمر من المدرب فينسنت كومباني والمدير الرياضي إيبرل، بفرصته التالية مساء الأربعاء عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. وخاض موسيالا حتى الآن خمس مباريات في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.