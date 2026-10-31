"أخطر مما تبدو".. أول تعليق من بايرن ميونخ على إصابة صيباري!

"ما يحدث لنا يبدو مكثفاً للغاية في الوقت الحالي"، هكذا قال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية ماكس إيبرل بعد صافرة النهاية. فقد كان التعادل أمام بوروسيا دورتموند "مكلفاً للغاية".

فقد تلقى بايرن ضربات موجعة متمثلة في العديد من الإصابات، والمخاوف بشأن جمال موسيالا والمدرب فينسنت كومباني، ومؤخراً جداً الوفاة المفاجئة لوالد يوشوا كيميش. وقال إيبرل: "لدينا الكثير مما يتعين علينا استيعابه في الوقت الراهن، واليوم تلقينا هدفاً قبل النهاية بقليل. على الفريق أن يتحلى بقدر كبير من الصلابة الآن. وحتى الآن، أظهر ذلك بطريقة مذهلة. لكن سيتعين علينا الاستمرار في فعل ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

أمام بوروسيا دورتموند، كان صيباري أول من تعرض لإصابة. فقد سنحت له أكبر فرصة في المباراة حتى تلك اللحظة في الدقيقة 24. حيث مرر كونراد لايمر كرة بينية رائعة أرسلت المغربي منفرداً في مواجهة حارس دورتموند، لكن صيباري دفع الكرة بعيداً عنه أكثر من اللازم. فخرج كوبل في الوقت المناسب وأبعد الكرة في البداية. وفي الصراع الذي تلا ذلك على الكرة، اصطدم رأس الحارس السويسري بركبة صيباري، كما احتجز كاحل اللاعب المهاجم.

ما الإصابتان اللتان تعرض لهما إسماعيل صيباري وسيرج جنابري أمام بوروسيا دورتموند؟

بقي صيباري على أرض الملعب يتلوى من الألم واحتاج إلى علاج. وقال المحلل لوثار ماتيوس على Sky متخوفاً: "يبدو هذا شيئاً أكثر خطورة". وبعد قليل، انتهت مباراة المغربي. حيث حل محله ناثانيال براون.

غادر صيباري غرفة الملابس على عكازين بعد المباراة. وقال آرون دانكس، بديل فينسنت كومباني، إن هناك اشتباهاً في "إصابة أكثر خطورة في الكاحل".

وبعد دقائق قليلة فقط، شعر سيرج جنابري فجأة بألم في قدمه اليسرى. ولم يكن واضحاً في البداية كيف أُصيب بها. وبعد توقف للعلاج، اضطر للخروج في الدقيقة 31، وحل محله يوسيب ستانيشيتش. وقال معلق Sky وولف فوس إنه أُبلغ بأنها "إصابة في مؤخرة الفخذ الأيمن".

وفي المنطقة المختلطة بعد صافرة النهاية، قال عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية ماكس إيبرل: "كلتا الإصابتين خطيرتان إلى حد ما، رغم أنني لا أستطيع تقديم تشخيص دقيق بعد".

ولم يسلم يوناس أوربيج من الأذى أيضاً. ففي ما بدا أنه هدف دورتموند الافتتاحي، قفز كارني تشوكويميكا بركبته في وجه حارس بايرن يوناس أوربيج. واحتاج صاحب الـ23 عاماً إلى علاج لكنه، على عكس زميليه، واصل اللعب. وكانت الخدوش على وجهه ما تزال ظاهرة بعد المباراة.

وبعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد، ألغى الحكم توبياس شتيلر هدف جوب بيلينجهام لأن تشوكويميكا كان في موقف تسلل. وفي الشوط الثاني، اضطر مايكل أوليسي أيضاً لمغادرة أرض الملعب مصاباً. فقد بدأ الفرنسي يعرج بعدما أصيب دون احتكاك مع لاعب آخر، وأشار إلى دكة بدلاء بايرن بأنه بحاجة للخروج. وحل محله لينارت كارل في الدقيقة 84. وغادر أوليسي غرفة الملابس دون أي مساعدة، وسار ببطء عبر المنطقة المختلطة وتجاهل أسئلة الصحفيين حول حالته. وقال إيبرل إن بايرن لا يتوقع تشخيصاً خطيراً بشأنه.