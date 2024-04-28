أخبار دوري روشن السعودي اليوم | أسباب إحباط جيرارد، وموقف طارق حامد من مواجهة الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 28 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 28 إبريل 2024

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الكشف عن أسباب غياب طارق حامد عن مواجهة التعاون وضمك وموقفه من مواجهة الأهلي أثار غياب المصري طارق حامد عن مباراة فريقه ضمك أمام التعاون جدلًا واسعًا، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سبب غيابه وهو شعوره بآلام في العضلة الخلفية خلال المران الأخير قبل المباراة يوم الخميس الماضي. الصحيفة أكدت أن اللاعب سيشارك في التدريبات مع استئنافها وسيكون جاهزًا لمواجهة الأهلي في الجولة الـ30 من دوري روشن السعودية.

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انتهاء موسم مهاجم النصر السابق مع الرياض

أكدت صحيفة الرياضية السعودية انتهاء موسم صالح العباس مهاجم الرياض والذي سبق أن لعب للنصر.

صاحب الـ29 عامًا تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي الأخيرة والتي دفعته لمغادرة الملعب عند الدقيقة الـ12، وقد أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق في منشأ العضلة الأمامية وقطع في الوتر.

الوحدة يترقب نتائج فحوصات وليد باخشوين

يترقب الجهاز الفني للوحدة نتائج الفحوصات الطبية التي سيجريها لاعب وسط الفريق، وليد باخشوين، اليوم الأحد لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، حسبما أفادت به صحيفة الرياضية.

اللاعب كان قد تعرض ل

التواء في مفصل القدم اليمنى خلال مواجهة الحزم الأخيرة في الدوري، وستُحدد نتائج الفحوصات الطبية موعد عودته للمران الجماعي.



التعادلات تُحبط جيرارد!



أبدى ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق استياءه من تعادل فريقه الأخير أمام الرائد في دوري روشن السعودي 2-2، مشيرًا إلى أن كثرة التعادلات لفريقه أصابته بالإحباط.



المدرب الإنجليزي قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "محبط جدًا من التعادل، خاصة بعدما تقدمنا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع. هذا السيناريو تكرر معنا في مواجهتي الطائي والأهلي للأسف".



تابع "عملي هو إيجاد الحلول وقيادة الفريق للفوز والتقدم في جدول الترتيب، لكن ما يحدث أننا نتعادل كثيرًا وهو أمر محبط جدًا نسعى إلى حله والتغلب عليه".



منافسة ثلاثية على "هدف الجولة"

يتنافس الثلاثي عبد الهادي الحراجين، مهاجم الرياض، ومحمد باداموسي، مهاجم الحزم، وسلطان مندش، نجم الفيحاء، على الفوز بهدف الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

واختارت اللجنة الفنية في رابطة المحترفين الأهداف الثلاثة وفتحت باب التصويت للجمهور لاختيار الأفضل بينهم عبر منصة إكس.

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