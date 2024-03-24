أخبار الهلال اليوم | 100 مليون يورو لنجم برشلونة، والجانب الإنساني في حياة البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 24 مارس 2024.

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الهلال يستهدف لاعب برشلونة...

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فاجعة لنجم المنتخب السعودي

قرار جديد للمدرب روبرتو مانشيني

اللاعب كان هدفًا لأندية دوري روشن الصيف الماضي

الهلال يرد على مزاعم الصحافة الإسبانية بشأن نجم برشلونة..

مدافع الهلال يستغل شهر رمضان الكريم لزيادة أعمال الخير الخاصة به..

لأن الكواليس يجب أن تُكشف في يومٍ ما، والحقائق سيُزاح الستار عنها عاجلًا أم آجلًا..

المدافع السنغالي غاب عن ودية الجابون، وهو ما أثار الجدل في الهلال بالسعودية..

يبدو أن أزمة احتمالية تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ستأخذ اتجاهًا آخر من عدم القانونية..

"لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس" هذا هو شعار السعودية في مفاوضات المهاجم البولندي..

تصريحات مفاجئة لرئيس الأهلي

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