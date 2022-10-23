أخبار الهلال اليوم | أسبوع مصيري للشهراني والجابر يعلن استعداده للعودة للرئاسة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 23 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

رمال أبو ظبي تعالج الدوسري

يواصل سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال ومنتخب السعودية، تدريباته التأهيلية، استعدادًا للعودة للملاعب من جديد، بعدما كان قد أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية في سبتمبر الماضي.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الجهاز الطبي لمنتخب السعودية اختار أحد شواطئ أبو ظبي لاستضافة تدريبات الدوسري، كون الرمال تساهم في تقوية العضلات وتسريع عملية التعافي.

وبدأ اللاعب بالفعل التدريبات على الرمال الشاطئية أمس السبت، تحت إشراف أنس الدهيشي؛ أخصائي التأهيل في المنتخب.

أسبوع مصيري للشهراني

يسابق ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال، الزمن أجل العودة لمعسكر المنتخب السعودي من جديد، بعدما غادره لاستكمال برنامجه العلاجي في مقر ناديه.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعب دخل مرحلة العلاج المكثف على فترتين صباحًا ومساءً، على أن يخضع نهاية الأسبوع الجاري لاختبار طبي وبدني جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حال فشل الشهراني في الاختبار الطبي في نهاية الأسبوع الجاري، سيواصل مرحلة العلاج المكثف في النادي، ما يعني غيابه عن معسكر أبو ظبي، وشكوك حول لحاقه بالمونديال.

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