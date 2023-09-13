أخبار الهلال اليوم | نيمار يتعرض لـ"الشعوذة" وسالم الدوسري يواجه هجوم قاسٍ وقرار ينقذ جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال يجهز احتفالية لنيمار

أوضحت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة نادي الهلال قررت إقامة احتفالية للبرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده الحالي.

الاحتفالية تأتي بعدما نجح نيمار في كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة بيليه، كأكثر مسجل للأهداف في تاريخ السامبا، إذ للأول 79 هدفًا مقابل 77 للثاني.

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وكان نيمار قد حقق هذا الرقم القياسي بهدفيه في مرمى بوليفيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026م.

تطور لن يسعد البعض .. سلمان الفرج يجهز مفاجأة للجماهير

بينما ملأ الكثيرون البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمطالب اعتزال سلمان الفرج؛ قائد الهلال ومنتخب السعودية، هناك مفاجأة يعدها اللاعب للجماهير. (طالع التفاصيل)

بعد المطالبات الجماهيرية .. قيود سعودية جديدة "تصعب" إقالة جيسوس ونونو سانتو من الهلال والاتحاد!

استحدثت المملكة العربية السعودية، ضمن قراراتها الثورية في القطاع الرياضي، لجنة جديدة، برئاسة عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب. (طالع التفاصيل)

فيديو صادم | نيمار يتعرض لـ"السحر والشعوذة" قبل ظهوره الأول مع الهلال

"لا يستطيعون إيقافه داخل الملعب فأصبحوا يحاولون بكل الطرق خارجه".. الحديث هُنا عن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. (طالع التفاصيل)

صفقة أثارت الجدل منذ البداية .. الهلال قد "يفقد" حسان تمبكتي لهذه الفترة!

يبدو أن نادي الهلال، "غير محظوظ" تمامًا، في صفقة التعاقد مع قلب الدفاع الدولي حسان تمبكتي؛ بعد أن تلقى صدمة مساء أمس الثلاثاء، بـ"إصابة" اللاعب، خلال مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، وذلك عقب أيام عديدة من الجدل بشأن قانونية توقيعه من عدمه. (طالع التفاصيل)

بعد هزيمة كوريا الجنوبية .. رسائل قاسية لسالم الدوسري: "لا تصلح كقائد!"

رغم أنها مجرد مباراة ودية إلا أنها تسبب في فتح النار على سالم الدوسري؛ جناح أيسر المنتخب السعودي والهلال، الذي تعرض لانتقادات قاسية من قبل الجماهير. (طالع التفاصيل)

الهلال يستغنى عن نجمه للدوري الإماراتي .. "لن يستفيد من القرار الاستثنائي"

منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، ولا أحد يعلم مصير النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. (طالع التفاصيل)

"الحمد لله على نعمة الهلال" .. المرشح المحتمل لرئاسة الشباب يشعل نيران غضب الجماهير!

مرشح محتمل جديد أعلن عزمه الترشح لرئاسة نادي الشباب السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، ليتبعه جمهور الليث الأبيض بموجه غضب كبرى. (طالع التفاصيل)

الهلال يقلق والنصر يستنجد .. ماذا فعلت يا مانشيني في منتخب السعودية؟

نعم! هي المباراة الثانية للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي، لكن يمكننا أن نقرأ منها الكثير، ليس لأنه أخطأ، إنما لأنها أخطاء تتكرر مهما تغير مدربو الأخضر. (طالع التفاصيل)

السعودية (3-7) أوروبا .. ميركاتو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بين الحقيقة والكذب

الوقائع تثبت تفوق الأندية السعودية في صفقات نيمار وبروزوفيتش وفيجا وكذب 7 حالات أخرى! (طالع التفاصيل)

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