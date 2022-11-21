أخبار الهلال اليوم | نصيحة إيجالو للبليهي ورينارد يدافع عن لاعبي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق 21 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

مناورة أمام فريق تحت 19 عامًا

قضى لاعبو الهلال اليوم، يومًا كاملًا في مقر النادي، خاضوا خلاله حصتين تدريبيتين، صباحًا ومساءً.

المران الصباحي تركز على الجوانب البدنية واللياقية، فيما تركز المران المسائي على مناورة فنية أمام فريق الهلال تحت 19 عامًا.

راحة من التدريبات

منح الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء.

الفرج جاهز للأرجنتين

أكد الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية سلمان الفرج؛ لاعب الهلال والأخضر، لخوض مواجهة الأرجنتين، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم قطر 2022.

وطمأن الفرنسي الجماهير، بعد انتشار صورة له أقلقتهم، إذ أمسك كتفه، حيث موضع الإصابة الأخيرة، مما دفع البعض للتكهن بغيابه عن مواجهة التانجو.

رينارد يدافع عن لاعبي الهلال

برر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، اختياره غالبية لاعبي الأخضر في كأس العالم قطر 2022 من الهلال، ردًا على تساؤلات الإعلام في مؤتمره الصحفي اليوم. (طالع التفاصيل)

إيجالو ينصح البليهي ويتوقع مشوار السعودية في كأس العالم

وجه النيجيري أوديون إيجالو؛ مهاجم الهلال، نصيحة لزميله في الفريق علي البليهي؛ مدافع الزعيم، قبل أن يخوض مواجهة الأرجنتين غدًا الثلاثاء، رفقة منتخب السعودية. (طالع التفاصيل)

فيديو | علي البليهي: جاهزون بـ11 لاعبًا أمام الأرجنتين وليس ميسي فقط

رفع علي البليهي مدافع المنتخب السعودي راية التحدي، قبل مواجهة الأخضر أمام الأرجنتين في بطولة كأس العالم، متحدثًا عن الاستعداد لمواجهة النجم ليونيل ميسي. (طالع التفاصيل)