أخبار الهلال اليوم | موقف لودي من مواجهة الأخدود، ورسالة سامي الجابر بشأن ميتروفيتش

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 إبريل 2024.

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جيسوس يُعلق موقف لودي من مواجهة الأخدود حتى اللحظة الأخيرة

رغم بقاء ساعات قليلة على مواجهة الهلال أمام الأخدود في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، إلا أن المدرب جورج جيسوس لم يحسم حتى الآن موقف الظهير رينان لودي من خوض المباراة.

لاعب مارسيليا السابق المنضم للهلال خلال يناير الماضي غاب عن آخر مباراتين للإصابة، وقد منح الجهاز الطبي المدرب البرتغالي الضوء الأخضر للاعتماد عليه أمام الأخدود لكن الأخير لم يحسم قراره بعد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جيسوس سيحسم قراره خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة التي ستقام مساء اليوم.