أخبار الهلال اليوم | موقف المالكي من اللعب، وصدمة البلوي من قرار الإدارة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 سبتمبر 2023
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المالكي جاهز لخوض المباريات
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الإله المالكي نجم وسط الهلال أصبح جاهزًا لخوض المباريات بعد اكتمال لياقته الفنية والبدنية عقب تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي.
اللاعب يتواجد في تدريبات الهلال الجماعية منذ 7 سبتمبر الماضي بعد اكتمال برنامجه التأهيلي لكن المدرب كان قد فضل منحه الوقت الكامل لاستعادة مستواه الفني والبدني.
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