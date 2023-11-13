أخبار الهلال اليوم | موقف الفرج من مواجهة النصر، وأبطال الخطة البديلة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 نوفمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
الفرج يعود أمام النصر
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحسن ملحوظ في حالة سلمان الفرج الصحية، مشيرة إلى أنه سيدخل التدريبات الجماعية بعد غدٍ عند عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها إياهم المدرب جورج جيسوس بسبب التوقف الدولي.
وأكدت الصحيفة أن صاحب الـ34 عامًا سيكون متاحًا للمدرب خلال مواجهة النصر في الجولة الـ15 من دوري روشن في الأول من ديسمبر القادم.
اللاعب كان قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال المعسكر السابق لمنتخب السعودية.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
ميتروفيتش ليس الأول .. نجم النصر، قنبلة السيتي وأبطال "الخطة B" الذين فاقوا التوقعات
حاول الهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير التعاقد مع أحد مهاجمي الصف الأول في أوروبا، وذلك استغلالًا للدعم المالي الكبير من صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على 75% من النادي.
محمد نور: مانشيني ظلم نجم النصر بتفضيل لاعب الهلال عليه في المنتخب السعودي
وجه محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل انتقادات لاذعة لاختيارات روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية لقائمة اللاعبين التي ستواجه باكستان والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
"يمشي يمشي" .. سجال بين محمد نور والدعيع بخصوص ميشايل!
شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "دورينا غير" سجالًا ونقاشًا مثيرًا بين محمد نور ومحمد الدعيع حول مستقبل البرازيلي ميشايل مع الهلال.