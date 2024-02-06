أخبار الهلال اليوم | موقف الدوسري والبليهي من مواجهة النصر، وتفاصيل جلسة التحقيق في "التمرد"

تامر أبو سيدو
Salem Al dawsari Saudi South Korea Asian Cup 2023Getty
Al Hilalدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 فبراير 2024.

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الدوسري والبليهي يتقدمان قائمة الهلال لمواجهة النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن جاهزية اللاعبين المحليين الدوليين في الهلال لخوض النصر في المباراة الأخيرة من كأس موسم الرياض مساء غدٍ الخميس.

وأوضحت الصحيفة أن علي البليهي وسالم الدوسري سيتقدمان قائمة الفريق المشاركة في المباراة بعدما أظهرا جاهزية فنية وبدنية كاملة للعب.

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