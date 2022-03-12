أخبار الهلال اليوم | مواجهة أبها وديًا، وسداسية في مرمى الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 ديسمبر 2022.

الهلال يُواجه النصر بحكام سعوديين!

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال والنصر لم يتقدما حتى الآن لطلب حكام أجانب لمواجهتهما معًا في ديربي الرياض يوم 26 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي.

وتنتهي مهلة طلب حكام أجانب للمباراة يوم 10 ديسمبر، وحال لم يتقدم أي نادٍ بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي ستُدار المباراة بحكام سعوديين.

الهلال يُواجه أبها وديًا

يخوض الهلال مباراته الودية الثالثة خلال توقف الدوري السعودي، وذلك حين يستضيف أبها على ملعبه اليوم السبت.

الفريق كان قد هزم الشرق وتعادل مع العدالة وديًا.

الهلال يهزم الأهلي في دوري السيدات

حقق فريق الهلال النسائي لكرة القدم انتصارًا كبيرًا على نظيره في الأهلي بنتيجة 6-1 ضمن الجولة السادسة من دوري السيدات السعودي الممتاز.

سداسية الأهلي تمنح الهلال صدارة دوري السيدات السعودي

"عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيصل إلى 11"

قال الإعلامي وليد الفراج أن عدد الأجانب في الدوري السعودي قبل عام 2027 قد يصل إلى 11 لاعبًا في كل نادٍ.

"عدد الأجانب في أندية الدوري السعودي سيصل إلى 11"