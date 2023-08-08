أخبار الهلال اليوم | "مقترح تاريخي" لحسم صفقة نيمار ونجم محلي يطلب الانضمام للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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جيسوس: الهلال يتطور

رغم الانتقادات التي يتعرض لها الهلال حاليًا إلا أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، يرى أن فريقه يتطور، والدليل وصوله لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

الزعيم يخوض لقاء نصف النهائي من البطولة العربية غدًا الأربعاء، إذ يلتقي بالشباب، في ديربي سعودي خالص.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن الآن في نصف النهائي، بعد أن تطور الفريق مقارنة ببداية مشوارنا في البطولة، وهدفنا هو الوصول للنهائي، نعلم قوة خط دفاع الشباب، لديه لاعبين مميزين، تركيزنا منصب على هذه المباراة، مع العمل على تطور الفريق".

وأضاف: "تطور نتائج الفريق في مراحل الحسم يدل على أن الأداء يتصاعد تدريجيًا، ونملك فريقًا اعتاد على البطولات والتواجد في مراحل حسمها".

الحمدان: أمنيتي المشاركة أمام الشباب

تحدث عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الشباب، مؤكدًا أن الوصول لنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، وهو هدف فريقه.

وقال الحمدان: "نأمل أن نقدم مباراة تليق بالهلال والشباب، هدفنا هو الوصول للنهائي وتحقيق البطولة، فأمنية كل لاعب التواجد في مثل هذه المباريات القوية كونها مباراة ديربي محلي ونصف نهائي في البطولة العربية".

وأكمل: "من جانبي سأسعى في مباراة الغد لمساعدة زملائي والوصول للنهائي".

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