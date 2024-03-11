أخبار الهلال اليوم | مفاجأة سعيدة لجورج جيسوس، ومحمد نور يتحدى الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 مارس 2024.

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محمد نور يتحدى الهلال: الاتحاد سيفوز بنسبة 99%

يرى محمد نور أسطورة الاتحاد أن الهلال في آسيا مختلف عنه في الدوري السعودي، مبررًا ذلك باختلاف الأجواء والضغوطات، مشيرًا إلى أن الاتحاد قادر على الفوز باللقاء الآسيوي.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" "صعب للهلال والاتحاد أن يلتقيا معًا 3 مرات في 10 أيام، متعبة للفريقين، الهلال لم يكن جيدًا خلال المباراة الأخيرة، الهلال في آسيا ليس أقوى من الهلال في الدوري، وليس بسبب المحترفين لكن لاختلاف المسابقة والأجواء والضغوطات على اللاعبين"

أتم "الاتحاد قادر على الفوز بنسبة 99%، هي كرة قدم والاتحاد حتى ركلة الجزاء للهلال في مباراة الذهاب كان جيدًا جدًأ خاصة في الجوانب الدفاعية، وأحيي المدرب على طريقة لعبه".

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