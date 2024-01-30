أخبار الهلال اليوم | مفاجأة الشلهوب المتأخرة، والسخرية من ميسي بسلاح رونالدو

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 يناير 2024.

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بعد فوز الهلال على زملاء ميسي .. تركي آل الشيخ يفاجئ محمد الشلهوب بقرار تأخر كثيرًا!

مفاجأة من تركي آل الشيخ إلى محمد الشلهوب

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يبدو أن جورج جيسوس بريء من الاتهامات حول تهميش سلمان الفرج هذه المرة!

حارس ليونيل ميسي يثير الجدل بلقطة نادرة الحدوث في ملاعب كرة القدم..

هل سعى الهلال للتخلص من ميشايل ديلجادو؟ البرازيلي يوضح..

نعم إنتر ميامي سجل 3 أهداف ولكن!..

كيف كانت مواجهة ميسي الأولى مع جمهور الهلال بعد رفضه الانضمام للزعيم؟

الهلال يسخر من ليونيل ميسي وإنتر ميامي..

ملعب الهلال الجديد يخطف الأنظار..

أول لقاء بين ليونيل ميسي وفهد بن نافل بعد المفاوضات الفاشلة..

ميسي رد على جمهور الهلال على طريقته...