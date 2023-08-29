أخبار الهلال اليوم | مطاردة جيسوس لميشايل، و"بونو يُشعرنا بالأمان"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أغسطس 2023
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جيسوس يُشيد بدفاع الهلال
أشاد جورج جيسوس المدير الفني للهلال بمدافعي الفريق عقب الفوز على الاتفاق 2-0 في رابع جولات دوري روشن السعودي.
المدرب البرتغالي قال في تصريحاته عقب اللقاء "عودة كوليبالي ممتازة لكنها لا تمنع الأداء الممتاز الذي قدمه محمد جحفلي، نمتلك مدافعين ذو قيمة فنية عالية".
وأضاف عن الفوز "لعبنا شوط أول ممتاز واستطعنا منع الاتفاق من الوصول إلى مرمانا، الحرارة والطقس فيما بعد قللت من الأداء".
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كوليبالي: بونو يُشعرنا بالأمان
أشاد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال كثيرًا بحارس المرمى الجديد ياسين بونو مؤكدًا أنه يُشعرهم بالأمان.
وأضاف عقب الفوز على الاتفاق يوم أمس "قدمنا مباراة دفاعية جيدة، انسجمت تمامًا مع علي البليهي، ووجود بونو خلفنا يُشعرنا بالإيمان".
"طارد ميشايل في الملعب" .. جيسوس يبرر تصرفه الجنوني مع نجم الهلال
علق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، على لقطته المثيرة للجدل، مع النجم البرازيلي ميشايل، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة الاتفاق.
تصريح يزيد قلق الاتحاد .. كريم بنزيما يوضح موقفه من كلاسيكو الهلال بعد الإصابة
خرج الاتحاد بثلاث نقاط من مواجهة الوحدة، لكنه خسر قائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول، وساهم اللاعب في توتر الأجواء بشكل أكبر بتصريحه حول الإصابة.
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