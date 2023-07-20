أخبار الهلال اليوم | لوكاكو على "طبق من ذهب" وجورج جيسوس يثير الجدل!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ20 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ20 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

وصول البعثة للرياض

وصلت بعثة الهلال اليوم، للعاصمة السعودية "الرياض"، بعد ختام معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في النمسا.

وكان المعسكر قد انطلق في الثاني من الشهر الجاري، وخاض خلاله الفريق أربع وديات، حقق الفوز في ثلاثة أمام لاندسكرون النمساوي (6-0)، جوريكا السلوفيني (2-0)، وولفسبرجر النمساوي (2-1)، بينما خسر لقاءً وحيدًا أمام دينامو كييف الأوكراني (1-0).

كشف موعد تقديم اللاعبين الجدد

أعلن الهلال رسميًا، اليوم الخميس، موعد تقديم صفقاته الجديدة، إذ تعاقد مع روبن نيفيش، خاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال الصيف الجاري.

وتقرر أن تقام الحفل في 23 من يوليو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض، على استاد الملك فهد الدولي "الدرة".

ومن المقرر أن يشمل الحفل خوض مباراة ودية أمام الكويت الكويتي، أما عن تذاكر الحضور فقد تحدد لها 15 ريالًا للتذكرة.

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