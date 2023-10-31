أخبار الهلال اليوم | "لعبنا ضد منتخب السعودية"، وقرار نهائي في قضية البليهي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 أكتوبر 2023
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مدرب الحزم: واجهنا منتخب السعودية!
برر جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني للحزم خسارة فريقه أمام الهلال مساء أمس في كأس خادم الحرمين الشريفين بالقوة المفرطة لمنافسه وجودة نجومه العالية.
صحيفة الرياضية نقلت عن المدرب الذي خسر 3-0 قوله "صعب أن نواجه فريقًا كهذا؛ ونحن نملك فريقًا أغلبه من الشباب.
كنا ندرك صعوبة المباراة، قدمنا شوط أول مميز، ووصلنا لمرمى المنافس".
أتم "لعبنا ضد المنتخب السعودي، ثم واجهنا المحترفين الأجانب الدوليين، ومن الصعب أن نواجه فريقًا كهذا".
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رسميًا .. ياسين بونو يتفوق على كريم بنزيما في ترتيب الكرة الذهبية
كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الإثنين، عن مركزي ثنائي دوري روشن السعودي الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، والمغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال، في ترتيب الكرة الذهبية للأفضل خلال العام الجاري 2023.
مطالبات بعقوبة تأديبية كبيرة! .. حقيقة خصم نقاط من الهلال بعد واقعة الأهلي
رغم مرور 3 أيام تقريبًا؛ إلا أن أصداء كلاسيكو المملكة الكبير بين ناديي الهلال والأهلي، لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي.
التدوير على طريقة جورج جيسوس .. أرجوك لا تفعلها مجددًا!
بدايةً وقبل كل شيء، أود أن أوجه رسالة مقتضبة قبل الحديث بالتفصيل للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال: "إذا كان هذا مفهومك عن التدوير .. فلا تفكر مجددًا في التدوير!"..
"اقتدوا بقطر!" .. سالم الدوسري يتسبب في هجوم جم على اتحاد القدم السعودي
حالة من الغضب تسيطر على الوسط الرياضي الهلالي خلال الساعات الأخيرة من اتحاد الكرة السعودي، تسبب بها سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، دون قصد منه.
جيسوس يبرر مخاطرته أمام الحزم .. ويؤكد: نجوم الهلال بإمكانهم اللعب "معصوبي العيون"
برر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قراره الخطير في مباراة الحزم، مساء اليوم الإثنين.
دعم سالم الدوسري .. المسحل يُخمد ثورة غضب الهلاليين ضد اتحاد الكرة
سيطرت حالة من الغضب يوم أمس على جماهير الهلال من اتحاد كرة القدم السعودي بسبب سالم الدوسري، لكن رئيس الاتحاد، ياسر المسحل، أخمد تلك الثورة سريعًا.