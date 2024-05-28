نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 مايو 2024.

جديد ميركاتو نادي الهلال..

حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل في قمة النصر والاتحاد مساء أمس

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ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..

مدرب العالمي يتحدث بعد الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد، قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام الهلال..

الهلال يستعد لنهائي الكأس أمام النصر..

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟

الهلال والأهلي يكتبان التاريخ في الدوري..

ملخص أحداث الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي..

هل تستجيب وزارة الرياضة؟

صعد لدوري يلو، والكبار هدفه في سوق الانتقالات..

رسائل للتاريخ من نجم الهلال..