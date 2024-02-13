أخبار الهلال اليوم | عودة نيمار واستقباله بالورود، ودرس من علي البليهي للمتمردين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 فبراير 2024.

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سالم الدوسري يعود للتدريبات وزميله يتعرض للإصابة

عاد سالم الدوسري لتدريبات الهلال الجماعية قبل السفر إلى إيران استعدادًا لمواجهة سباهان في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الخميس القادم.

اللاعب كان قد غاب عن المران في اليومين الأخيرين لمعاناته من آلام في أسفل الظهر، لكنه تعافى تمامًا وشارك بفعالية في التدريبات الجماعية يوم أمس، حسبما أوضح حساب الهلال الرسمي على إكس.

الأخبار لم تكن كلها جيدة للمدرب جورج جيسوس، حيث شهد المران إصابة حارس المرمى حبيب الوطيان في ركبته، ومن المقرر أن يُجري فحوصات طبية اليوم الثلاثاء للوقوف على حقيقة الإصابة.

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استقبل بالورود والبخور .. نيمار يعود للرياض

عاد مساء أمس البرازيلي نيمار إلى الرياض وقد نظم له الهلال استقبالًا جيدًا بحضور ممثلين عن النادي وعدد من الأطفال بجانب ممثلين من بعض الشركات الراعية.

وقدم رعاة الهلال باقات الورود للاعب المصاب بقطع في الرباط الصليبي بجانب بعض الهدايا مثل العطور والبخور، وقد بدت السعادة على وجه نيمار بهذا الاستقبال الجميل.

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