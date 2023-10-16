أخبار الهلال اليوم | عودة خليفة الدوسري، وسخرية نصراوية من الملعب الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 أكتوبر 2023

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خليفة الدوسري يدعم دفاع الهلال أمام الخليج

أصبح خليفة الدوسري مدافع الهلال جاهزًا لخوض المباريات بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب خضوعه لعملية جراحية في الكتف عقب الإصابة التي تعرض لها في مايو الماضي.

اللاعب تعافى من الإصابة في أغسطس الماضي لكن المدرب جورج جيسوس فضل منحه الوقت الكامل لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية، وقد بات اللاعب جاهزًا الآن للعب ومتاحًا لمواجهة الخليج يوم الجمعة القادم في دوري روشن.

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النقص العددي يمنع الهلال من خوض مباريات ودية

رفض جورج جيسوس المدير الفني للهلال خوض أي مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب النقص العددي الكبير في صفوف الفريق نظرًا لاستعداء 21 لاعبًا للعب مع منتخبات بلادهم.

واقتصر مران الهلال يوم أمس على وجود 14 لاعبًا فقط، وقد حصل اللاعبون على راحة اليوم من التدريبات على أن تُستأنف غدًا استعدادًا لمواجهة الخليج في الدوري يوم الجمعة القادم.

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