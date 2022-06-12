أخبار الهلال اليوم | عودة الدوسري وكافة تفاصيل مواجهة نيوكسل
يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 ديسمبر 2022.
الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة نيوكاسل
استأنف الهلال أمس الإثنين تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة نيوكاسل الودية بعدما حصل اللاعبون على راحة بقرار المدرب رامون دياز يوم الأحد.
وتضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية بجانب مناورة فنية بين اللاعبين، ومن المقرر أن يخوض اللاعبون تدريبًا مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا للقاء الذي سيُقام مساء الخميس القادم.
🔙 نعود إلى العمل 💪🏼💙#الهلال pic.twitter.com/IdHA6ZTbZo— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 5, 2022
الهلال يستعيد الدوسري
انضم ناصر الدوسري للتدريبات الجماعية في الهلال بعد عودته من الرياض وانتهاء الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.
الهلال يُعلن نتائج فحوصات لاعبيه المصابين
أعلن الهلال مساء أمس نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبوه الذين تعرضوا للإصابة خلال تواجدهم مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.
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تعرف على كل ما يخص مواجهة الهلال ونيوكاسل
تعرف على موعد مباراة الهلال ونيوكاسل الودية والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.
موعد مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية والقنوات الناقلة