أخبار الهلال اليوم | عرض مفاجئ لعبدالله المعيوف وكوليبالي يعرض نيمار للهجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ21 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ21 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفاوضات بدأت مع الهلال .. فريق سعودي كبير يريد عبد الله المعيوف!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي "المخضرم"، مرشحًا للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

رسميًا | الهلال يُودع لاعبًا جديدًا

واصل الهلال عملية "التصفية" في لاعبيه الأجانب وأعلن اليوم وداع نجمًا جديدًا، وذلك بعد ساعات من تعاقده مع ألكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام ومنتخب صربيا. (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو | ترحيب كوليبالي بنيمار في الهلال يثير حفيظة الفرنسيين!

أثار مقطع فيديو يُظهر ترحيب مدافع الهلال خاليدو كوليبالي بزميله الجديد نيمار حفيظة الفرنسيين عبر السوشيال ميديا، وقد عبر العديد منهم عن غضبه واستياءه مما جاء فيه خاصة من جانب النجم البرازيلي. (طالع التفاصيل)

أغلى صفقة محلية في التاريخ .. حسان تمبكتي هلالي

نجح الهلال في هزيمة الاتحاد والنصر والأهلي والفوز بتوقيع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير بين الأندية الأربعة، بحسب ما أشارت صحيفة "عكاظ". (طالع التفاصيل)

كشف السر الكبير .. الهلال يُزيل الغموض حول إصابة نيمار

كشف الهلال رسميًا عن السر الكبير الذي حاول الإعلام الوصول له خلال الساعات الأخيرة، والمتعلق بالتشخيص الحقيقي لإصابة نجمه الجديد نيمار. (طالع التفاصيل)

حدثت في مثل هذا اليوم .. حكاية سرقة نجم الهلال لرقم رونالدو الأسطوري

جمع دوري روشن السعودي العديد من نجوم العالم هذا الصيف، وقد حظي البرتغاليون سواء على صعيد اللاعبين أم المدربين على نصيب جيد من أجانب البطولة التي يسعى القائمون عليها لجعلها بين الأفضل في العالم، وأبرزهم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش والتي تجمع بينهما حكاية مثيرة تعود إلى عام 2014. (طالع التفاصيل)

فيديو | فليندم الهلال وجماهيره .. كارييو يشعل دوري يلو بهدف مع القادسية

أشعل البيروفي أندريه كارييو الأجواء في بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي، بعدما نجح في تسجيل في أول مبارياته مع نادي القادسية. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | نجوم الاتحاد يسيطرون وهلالي يحفظ ماء وجه الزعيم

استمرارًا مع السباق الذي يطل عليكم عقب نهاية كل جولة من دوري روشن السعودي، نواصل تقديم ثاني حلقاته، حيث أفضل 10 لاعبين على مدار الموسم. (طالع التفاصيل)

بعد هجوم جورج جيسوس .. الاتحاد البرازيلي يرد على الاستياء السعودي بشأن إصابة نيمار

خرج الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سريعًا للرد على الهجوم الذي تعرض له من قبل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، بشأن استدعاء اللاعب نيمار دا سيلفا، لمعسكر السامبا المقبل. (طالع التفاصيل)

استفزاز داخل الملعب وخارجه .. حارس الفيحاء يثأر للمنافسين من علي البليهي

قلة من نجحوا في الثأر من علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، فيما يخص استفزازاته داخل الملعب وخارجه، منهم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش؛ حارس الفيحاء. (طالع التفاصيل)

لا وقت لإهداره .. نجل نيمار يعلن التحدي سريعًا في السعودية

الانتقال لدوري روشن السعودي ليس تحديًا فرديًا بالنسبة للبرازيلي نيمار دا سيلفا، إنما كذلك نجله دافي لوكا، يعيش التحدي ذاته، وإن كان بدرجة أقل، لكنها تجربة جديدة كليًا على الأسرة بشكل عام. (طالع التفاصيل)

"حاول التقليل من نيمار والهلال فردت في صدره" .. "طقطقة" الفيحاء تضع حارسه في موقف محرج!

نجاح المساهمة في تعثر الهلال في مشواره نحو استعادة لقب دوري روشن السعودي، أمر يستحق الفخر و"الطقطقة"، لكن الفيحاء لم يحسن اختيار طريقته نحو ذلك! (طالع التفاصيل)

خاص | بعد مفاجأة إصابته .. الكشف عن مدة غياب نيمار "الطويلة" عن الهلال وموقفه من كلاسيكو الاتحاد

بينما كان يمني البعض نفسه أن يظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في أقرب فرصة مع الهلال السعودي، يبدو أن غيابه عن الملاعب سيطول. (طالع التفاصيل)

خاص | "حتى لا ينسوا" .. حارس الفيحاء يوضح أسباب تألقه أمام الهلال!

أكد الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش لاعب فريق الفيحاء على أهمية تعادل فريقه أمام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

SHAHID