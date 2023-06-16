أخبار الهلال اليوم | عرض أول للتعاقد مع نجم تشيلسي .. وقرار لوكا مودريتش النهائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ16 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق الـ16 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

خاص | الهلال يطلب ضم نجم الاتحاد.. والعميد يرد: محمد كنو أولًا!

دخل نادي الهلال في مفاوضات خلال الفترة الحالية، مع نادي الاتحاد، من أجل ضمه أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الزعيم (طالع التفاصيل).

رفض الأهلي لعيون الهلال؟ .. لوكا مودريتش يدهش عشاقه بعد إغراءات الزعيم المفاجئة

قيل "إنه رفض النادي الأهلي بعد حصوله على وعد من أحد الوكلاء بتقديم عرض مالي أعلى من الهلال"، الحديث هنا عن النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني (طالع التفاصيل).

الهلال يفسد ميركاتو النصر والاتحاد بعرض عاجل إلى نجم تشيلسي

قد يتحوّل نادي الهلال، إلى كابوس حقيقي للنصر والاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد تحركه العاجل، لخطف إحدى أبرز الصفقات العالمية (طالع التفاصيل).

صدمة أخرى بعد ميسي .. إدين دجيكو يفضل أوروبا على الهلال!

يبدو أن نادي الهلال في طريقه لتلقي صدمة جديدة في موسم الانتقالات الصيفي 2023، بعد الصدمة الأولى القوية على يد الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هذه المرة ستكون على يد البوسني إدين دجيكو (طالع التفاصيل).

وعد خاص .. أول تعليق من مسؤولي السعودية بعد ضياع صفقة ليونيل ميسي

بعد فترة من الصمت، خرج أول تعليق من مسؤولي السعودية على خسارة دوري روشن السعودي لصفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أشهر عديدة من المفاوضات (طالع التفاصيل).

الهلال يستعد للتعاقد مع دي خيا .. ويمنح الأهلي فرصة ذهبية لضم هذا الثلاثي!

على الرغم من امتلاكه ثنائي كبير في حراسة المرمى؛ وهما عبدالله المعيوف ومحمد العويس، إلا أن نادي الهلال، يستعد لضم نجم عالمي، في هذا المركز (طالع التفاصيل).

أليجري لن يأتي وحيدًا إلى الهلال .. "سيتعاقد مع هذا اللاعب إذا وافق على العرض"

حدد المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، أولى صفقاته في نادي الهلال؛ إذا وافق على عرض تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

إلى الهلال أم النصر؟ بطل العالم يعود بعد الاعتزال بسبب الأموال السعودية

يبحث ناديا الهلال والنصر عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق معسكري الفريقين في بداية شهر يوليو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2023-24 (طالع التفاصيل).

"يريد تأمين مستقبله" .. وكيل نجم بنفيكا يغازل الهلال

بشكل غير مباشر، قام وكيل أعمال أحد أبرز نجوم نادي بنفيكا البرتغالي، بالتلميح إلى إمكانية انتقال اللاعب، إلى فريق الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رسميًا | لا منافسة في الأهلي والهلال والاتحاد .. والنصر يصارع وحيدًا في الانتخابات

أعلنت أندية الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي رسميًا اليوم الجمعة، قوائمها الأولية للمرشحين لرئاستها، في الانتخابات المقبلة، وصل استبعادات بالجملة (طالع التفاصيل).

بعيدًا عن جنون المال والشهرة .. 12 صفقة محلية مرتقبة أبرزها تبادل الهلال والاتحاد التاريخي

لغة "المال والشهرة" أصبحت هي التي تتحكم في عالم الساحرة المستديرة، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في العالم أجمع، خلال الوقت الحالي (طالع التفاصيل).

أفضل من فخر العرب وتفوق على ميسي .. سالم الدوسري يبقى "ذهبًا لا يصدأ" ولو في أقل مواسمه!

على الرغم من تقديمه لموسم من أقل مواسمه مع نادي الهلال، إلا أن سالم الدوسري أثبت مقولة أن "الذهب لا يصدأ"، بعدما نجح في لفت أنظار العالم كله له خلال موسم 2022-23 (طالع التفاصيل).