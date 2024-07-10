أخبار الهلال اليوم | سلمان الفرج يرد على عرض نيوم، وموقف العويس من مواجهة الأهلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 يوليو 2024.

الأهلي دُعم بـ6 لاعبين ولكنه ليس الأكثر!

نيران الاتحاد تأبى أن تخمد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اختيارات روبرتو فيرمينو لـ"الأفضل"..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

صفقة مهمة في الطريق إلى الهلال..

موسم شاق جديد ينتظر نادي الهلال..

لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟..

هل يتلقى الهلال مساعدات خاصة؟..

أسرار جديدة عن ميركاتو النادي الأهلي..

النجم المخضرم أعلن رحيله عن الهلال