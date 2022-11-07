أخبار الهلال اليوم | سبعة ملايين تنعش الخزينة واحتفالات هلالية في إنجلترا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

سبعة ملايين تنعش خزينة الهلال

نجح إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، في النجاح في اختبار الحوكمة عن جدارة، من بين ثلاثة أندية فقط نجحت في القدوم ضمن الفئة الأولى، ليحصل الزعيم على سبعة ملايين ريال من قبل وزارة الرياضة. (طالع التفاصيل)

المنتخب السعودي يُعلن تفاصيل إصابة سلمان الفرج

أعلن المنتخب السعودي نتائج الفحص الطبي بأشعة الرنين المغناطيسي الذي أجراه قائده سلمان الفرج بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس الأحد. (طالع التفاصيل)

فيديو | "يا أبو ثلاثة" .. أستون فيلا يستعين بجمهور الهلال للاحتفال بالفوز على يونايتد

استعان حساب أستون فيلا على تويتر بجمهور الهلال السعودي للاحتفال بفوز الفريق الكبير على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

الدوسري: ولي العهد أزال عنا الضغوطات لكننا لاعبون محترفون

أكد سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي أنه ورغم أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أزال عنهم الضغوطات، لكنهم ليسوا ذاهبين إلى كأس العالم قطر 2022 لمجرد المشاركة بل لتشريف المملكة. (طالع التفاصيل)