أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يُثير القلق قبل رحلة إيران، وموعد عودة العويس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 فبراير 2024.
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سالم الدوسري يُثير القلق قبل السفر إلى إيران
أثار سالم الدوسري القلق في تدريبات الهلال قبل السفر إلى إيران استعدادًا لمواجهة سباهان في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الخميس القادم.
حساب الهلال عبر إكس لم يكشف الكثير من التفاصيل عن حالة الدوسري الصحية، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه غاب عن المران الجماعي ولازم العيادة اليوم لشعوره بآلام في أسفل الظهر.
صحيفة الرياضية السعودية كانت قد أشارت إلى أن الجهاز الفني للفريق قرر إراحة اللاعب من تدريبات السبت بعد تعرضه لكدمة في ظهره وأخرى في مفصل قدمه خلال مواجهة النصر في كأس موسم الرياض الخميس الماضي.
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