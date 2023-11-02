أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري والكرة الذهبية، وتفوق جديد على النصر

يغادر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، ناديه الهلال عائدًا إلى بلاده، خلال الساعات القادمة؛ وذلك قبل مواجهة الفتح "المرتقبة".

في وقت بسيط، نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب نادي الهلال، في أن يُصبح واحد من أهم أعمدة فريقه، حيث تتسابق الجماهير على التقاط صورًا تذكارية معه، إلا طفل صغير تسبب له في موقف مُحرج.