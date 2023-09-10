أخبار الهلال اليوم | رسالة جيسوس للبدلاء، وحقيقة "ميشيل .. فاضي الخميس؟"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
جيسوس يُوصل رسالة سعيدة لبدلاء الهلال
أوصل المدرب جورج جيسوس رسالة سعيدة لبدلاء الهلال، حيث أكد لهم، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية، أنه سيمنحهم فرصة اللعب في المباريات القادمة، مشيرًا إلى أن الظهور بشكل قوي في التدريبات سيُتيح لصاحبه التواجد على أرض الملعب ولذا عليهم بذل جهد أكبر خلال الفترة القادمة.
من جانب آخر، قرر المدرب تجهيز اللاعبين الموجودين حاليًا في الرياض من كافة الجوانب البدنية والفنية قبل وصول لاعبي المنتخب السعودي من إنجلترا، وذلك استعدادًا لموجهة الرياض يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
إيقاف لمدة عام .. قرار قوي في قضية حسان تمبكتي ضد الشباب رسميًا
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، قرارًا قويًا بشأن قضية المدافع حسان تمبكتي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الهلال من الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
"حرمان رونالدو من هاتريك" .. اعتراف بتعرض النصر والهلال للظلم!
تشهد انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي منافسة شرسة بين جميع الأندية، وذلك بعد مرور 5 جولات فقط، ولكن هناك اعترافًا بتعرض الهلال والنصر للظلم!
حرب التصريحات مستمرة .. مدرب البرازيل يسخر من جورج جيسوس بعد ليلة نيمار الاستثنائية!
حرب التصريحات لم تنته بعد بين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، وبين الجانب البرازيلي، وهذه المرة مع المدير الفني للأخير، الذي سخر من الأول، عقب تألق نيمار دا سيلفا؛ محترف الزعيم، في واجهة منتخب بلاده أمس السبت، أمام بوليفيا.
من أجل السعودية .. رسالة "توسل غير متوقعة" إلى نيمار
ظهور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع منتخب بلاده لأول مرة منذ الانضمام للهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، كان مناسبة خاصة لأحدهم، لتوصيل رسالته للاعب، وربما هي الرسالة التي لم يتوقعها محترف الزعيم نفسه.
باستغلال لاعب الهلال .. "محاولة وقيعة" بين الاتحاد والأخدود قبل المباراة المرتقبة
رغم أنها الاتحاد والأخدود مباراة بين بطل الموسم الماضي من دوري روشن السعودي والصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى إلا أنها أخذت اتجاهًا من "الطقطقة" مختلف بعض الشيء عن المعتاد في مثل هذه المواجهات.