أخبار الهلال اليوم | رابطة الدوري تزف البُشرى، والفرج ينتظر جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 فبراير 2024.

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رابطة الدوري تزف البُشرى لجمهور الهلال

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن رابطة دوري المحترفين السعودي على أعتاب إعلان اعتماد ملعب "المملكة أرينا" ملعبًا منزليًا للهلال في مباريات دوري روشن للموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الرابطة بصدد إعلان نقل مباريات الهلال من ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى المملكة أرينا بعد اعتماده النهائي من الجهات المسؤولة، وهو ما يُمثل الخبر الأسعد لجماهير الفريق حيث ستتمتع بالمزايا الهائلة للملعب الجديد.

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جيسوس يحسم موقف الفرج من مواجهة سباهان في اللحظات الأخيرة مازالت مشاركة سلمان الفرج في التشكيل الأساسي للهلال خلال مواجهة سباهان الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا معلقة، حيث لم يحسم المدرب جورج جيسوس قراره بعد. صحيفة الرياضية أفادت أن المدرب البرتغالي سيتخذ قراره ويُبلغ به اللاعب خلال الاجتماع الفني الأخير المقرر اليوم قبل التوجه إلى ملعب اللقاء.

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