نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 8 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 8 يوليو 2024.

اللاعب مطلوب في الهلال والنصر

قرارات صعبة منتظرة في الهلال

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أولى صفقات الاتفاق الصيفية..

الأهلي يستعد بقوة للنصر والهلال في النخبة الآسيوية..

النجم البرتغالي أحد أهم المطلوبين في السعودية

سؤال شائك لإدارة النصر؟

مفاجأة حول مفاوضات الهلال والاتحاد مع محمد صلاح..

هل سينجح الثلاثي في هدفهم؟

قائد الهلال السابق يحسم موقفه من انتقاله إلى القادسية

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟