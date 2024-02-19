أخبار الهلال اليوم | تغيير ملعب مواجهة سباهان، وياسر القحطاني ضحية مانشيني الجديدة؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 19 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 فبراير 2024.

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الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة الهلال وسباهان للمملكة أرينا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة الهلال وسباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا إلى ملعب الفريق السعودي الجديد، المملكة أرينا، والذي أصبح كذلك ملعبه البيتي في دوري روشن السعودي.

الهلال كان قد فاز ذهابًا في إيران 3-1 وستُقام موقعة الإياب يوم الخميس القادم.

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